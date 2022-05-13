《彰化》一至四月取締4851件 和美線東路五段登測速王

今年1到4月彰化縣一般道路前3大測速固定桿照相排名出爐，和美鎮線東路5段291號南側170公尺榮登「測速王」寶座。（交通隊提供）

2022/05/13 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年一到四月間，彰化縣一般道路前三大測速固定桿照相排名出爐，位在和美鎮線東路五段二九一號南側一七○公尺測速桿「奪冠」，日夜狂「閃」共取締四八五一張超速紅單，單日平均四○張，榮登「測速王」寶座。

單日平均四○張超速紅單

彰化縣一般道路共六十六處固定桿，廿八處裝設測速照相機器。據統計，今年一到四月全縣固定桿超速取締件數前三名，以和美鎮線東路五段二九一號南側一七○公尺取締件數最高，其次是「縣一三九線」七．七K處四四一五件，第三為芳苑鄉斗苑路後段與路平路口取締四○六八件。去年全年「測速王」台七四甲線二．二K處南下，共取締一萬三九九○件，平均單日三十八張紅單，已被今年最新「測速王」單日開罰數超越。

縣一三九線七．七K處奪第二名

和美鎮線東路五段四線道路限速六○公里，為國道三號下和美交流道匝道路口聯外道路，不少用路人把市區道路當成高速公路，油門一踩很容易就被「閃」拍。第二高的縣一三九線七．七K處，道路限速車速四○公里，去年四月一日啟用後，就列入排行榜，前天傳出今年三月十二日當日下午一點到晚上八點間，該路段取締三二四件超速（含機車一八○件），當中有外縣市親友團到當地「顏氏牧場」喝喜酒，去程、回程途中疑因不熟悉路況，多人違規超速，喜宴會後總共收到五○張罰單。

芳苑斗苑路頂後段與路平路口第三名

第三高芳苑鄉斗苑路頂後段與路平路口，道路限速六○公里，一○公里寬容值，超過七○公里以上取締開罰，道路寬敞筆直，路太好開了，駕駛人猛踩油門，享受行車快感的同時，油錢和紅單錢也一起攀升。

縣議員張雪如昨在議會縣政質詢，質疑警方開罰單是不是為了業績？警察局長吳坤旭表示，取締告發交通違規目的是維持交通秩序與人車安全，不是為了業績，希望約束駕駛人遵守交通安全。

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