毒蟲尿檢呈毒品反應 一原因獲判無罪

部分診所所開立的甘草止咳藥水含有鴉片酊（Opium Tincture），具嗎啡跟可待因成分，若尿檢時服用此藥物，確實會驗出陽性反應。（資料照）

2024/09/23 05:58

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣高姓男子為毒品列管人口，日前進行尿檢時驗出有嗎啡跟可待因陽性反應，立即被警方逮捕法辦。高男喊冤沒吸毒，認為是罹患感冒，服用止咳藥水所致，彰化地院調查，其止咳藥水含有鴉片酊（Opium Tincture）具嗎啡跟可待因成分，若尿檢時服用此藥物，確實會驗出陽性反應，因此判處高男無罪。

判決書指出，高男因施用毒品案件裁定勒戒，2022年5月執行完畢後，仍得定時到執行機關進行尿檢，2023年10月某日，高男尿檢結果呈現有嗎啡跟可待因陽性反應，警方認為高男吸食一級毒品海洛因，立即逮捕，並依違反毒品危害防治條例移送法辦。

高男辯稱，因罹患A型流感又併發急性鼻竇炎等，所以去耳鼻喉科看診，隨後醫生開立甘草止咳水服用，他因為咳受不了就服用了，不知道為何採尿結果驗出有嗎啡跟可待因陽性反應。

法官審理，將高男服用的甘草止咳水送往檢驗，發現內含鴉片酊（Opium Tincture）具嗎啡跟可待因成分，若服用此藥物進行尿檢，尿液確實會呈現嗎啡跟可待因陽性反應，若尿檢者服用後出現陽性反應，因此應可視為醫療用所致，綜上所述，法官認為檢警提出的證據，難認高男有施用海洛因罪證，判決無罪。

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