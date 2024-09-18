不可黃牛！「黑手牌」蛋黃酥中秋過後再趕工1天 理由有洋蔥

「黑手牌」蛋黃酥老闆陳永聰信守承諾，親手把蛋黃酥送到晨陽學園。（陳永聰提供）

2024/09/18 23:05

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「黑手牌」蛋黃酥老闆陳永聰，才剛結束中秋檔期趕單的忙碌生活，今天又馬不停蹄去送蛋黃酥給彰化伸港陽光少年展夢會與芳苑晨陽學園，就是為了信守承諾。陳永聰說，因為答應小朋友的蛋黃酥，絕對不可以黃牛，也因此蛋黃酥在中秋節過後再趕工一天，才開始放假5天。

陳永聰說，中秋檔期是糕餅業最忙的時刻，因為中秋節前停止休假趕工，許多店面都在中秋節過後就立即放長假，讓員工好好休息。他原本也要宣布今天起開始放假，但馬上想到要送給小朋友的蛋黃酥還沒送，決定請員工在中秋節過後再多上一天班，今天立即送出熱騰騰的蛋黃酥。

陳永聰表示，他今年有發願要捐出1萬顆蛋黃酥，在中秋節前已先送到喜樂保育院、聖母聖心啟智中心、喜樂小兒麻痺關懷協會、彰化家扶中心與視障協會。就剩下彰化伸港陽光少年展夢會與芳苑晨陽學園還沒送，他認為大人就是做好榜樣，說出去的話就是要做到，但當時實在訂單太滿了，決定中秋節一過就去送蛋黃酥。

陳永聰說，今年蛋黃酥訂單滿單讓他非常感恩，尤其還有不認識的民眾專程從新北市下來買蛋黃酥，客人到場看到他也有在賣中古車，店內掛滿了捐款行善的感謝狀，當下就說要跟「聰哥」買車，員工半信半疑打電話給他，他抽空現身後，這位客人就說要跟他買車，要他「一定要賺錢」，才有能力繼續做公益幫助人，並說「會做好事的人一定賣好車」，完全不用試車就訂車，真是太令人感動了。

為了兌現與小朋友的承諾，「黑手牌」蛋黃酥在中秋節過後再多趕工一天，把蛋黃酥送小朋友手上，才展開休假。（資料照，記者劉曉欣攝）

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