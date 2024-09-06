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也是蛋黃酥之亂？為搶最後2盒「黑手牌」吵起來 結局超展開

「黑手牌」蛋黃酥今年大爆單，還有2位民眾為了搶最後2盒蛋黃酥吵了起來，上演蛋黃酥之亂。（記者劉曉欣攝）

「黑手牌」蛋黃酥今年大爆單，還有2位民眾為了搶最後2盒蛋黃酥吵了起來，上演蛋黃酥之亂。（記者劉曉欣攝）

2024/09/06 00:26

〔記者劉曉欣／彰化報導〕距離中秋節越來越近，人人搶買蛋黃酥，彰化縣「黑手牌」蛋黃酥卻爆發2位客人為了搶最後2盒蛋黃酥，竟然當場就吵了起來，讓老闆陳永聰只好親上火線，發揮他多年來調解委員的經驗，緊急請熟客先讓出1盒蛋黃酥，再請雙方隔日再來店，直接再多送1盒以表歉意！

陳永聰表示，今年中秋檔期的蛋黃酥訂單大爆單，目前除了15日、16日、17日還沒滿單，其餘日子已經無法接單，但為了怕有民眾直接衝到店面，只會保留極少數蛋黃酥在店面賣，只是沒想到，還沒到中秋節，店面就上演了一齣「蛋黃酥之亂」。

陳永聰說，有位客人認為他電話有打進來，就是有蛋黃酥可買，馬上就跑來店面要買，剛好預訂的民眾也來取貨，但現場就是只剩下2盒，雙方爭執不下，也互不相讓，雙方因為火氣大，吵到門市小姐都無法排解，只好由他親自出面。

陳永聰到場後發現，真的現場只有最後2盒蛋黃酥，因為沒有理由讓先預約的人就要禮讓，他馬上向熟客求救兵，請已預約的熟客讓出1盒蛋黃酥，讓打電話、來店面的民眾，至少不會空手而歸。同時允諾，隔天將會再送給雙方各1盒蛋黃酥，代表他最深的歉意。

陳永聰說，他擔任福興鄉調解委員將近20年，在調解過程都要除了雙方的權益外，情、理、法都要面面兼顧，原來打電話的民眾就是要送禮，既然如此，就想辦法滿足願望，雖然只能讓民眾買1盒，但也是盡了最大的努力。

陳永聰說，也有對母女為了來拿已預約的蛋黃酥，專程從南投埔里騎機車前來，結果2盒蛋黃酥就掛在機車上，在店門口才剛機車起步，就因重心不穩摔車了；所幸兩人都沒有受傷，但是蛋黃酥也摔破了。他馬上再補2盒蛋黃酥給這對母女，母女才安心離開，原來母女是因家中長輩吃過「黑手牌」蛋黃酥說好吃，母女倆才下訂，也專程騎著1個半小時的機車，從埔里來到彰化福興鄉取貨，真的太令人感動了。

「黑手牌」蛋黃酥今年大爆單，除了中秋節前3天仍可下訂，其餘皆已滿單。（陳永聰提供）

「黑手牌」蛋黃酥今年大爆單，除了中秋節前3天仍可下訂，其餘皆已滿單。（陳永聰提供）

「黑手牌」蛋黃酥由老闆陳永聰親自彩繪「母子蛋黃酥模型」。（陳永聰提供）

「黑手牌」蛋黃酥由老闆陳永聰親自彩繪「母子蛋黃酥模型」。（陳永聰提供）

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