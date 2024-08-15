彰化人的霸氣！「黑手」熬夜做出2400顆蛋黃酥送家扶兒

車行老闆陳永聰帶著超大的蛋黃酥模型到彰化家扶中心，讓家扶兒驚呼連連。（記者湯世名攝）

2024/08/15 16:31

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣福興鄉順興汽車老闆陳永聰，斜槓開賣「黑手牌」蛋黃酥，不僅是味蕾的享受，更是愛心的傳遞，他與家人連日熬夜趕工生產，今天（15日）帶著2400顆親手製作的蛋黃酥到彰化家扶中心，把愛心與家扶兒分享，這些香噴噴的甜點，為家扶孩子們帶來滿滿的驚喜與溫暖。

熱心公益的陳永聰說，做公益是他的熱情，蛋黃酥是他的拿手好菜。將兩者結合，希望能為社會盡一份心力。他發願今年與家人一起製作一萬顆蛋黃酥關心弱勢群族，彰化家扶2400顆也是社福機構中獲贈最多的單位，這些孩子是我們的未來，希望透過這份小小的禮物，能讓他們感受到社會的關懷。

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這2400顆蛋黃酥，每1顆都飽含著「聰哥」團長的心意，以及對孩子們的祝福。彰化家扶精心設計，由24位孩子每位拿著一百的舉牌，累計成2400數字，更送上家扶兒親手製作的蛋黃酥大卡片，對陳永聰的善行表達誠摯的感謝。

當24位孩子們收到這些香噴噴的蛋黃酥時，臉上洋溢著幸福的笑容，高喊：「謝謝聰哥叔叔！謝謝聰哥團長！」這份溫暖的禮物，滿足了家扶兒少的味蕾，更重要的是，讓孩子們感受到社會的關愛。

彰化家扶扶幼主委辜福榮表示，愛心不落人後的陳永聰與其夫人顏美華長期關注弱勢族群，手工製作的蛋黃酥不僅美味，更充滿了溫度，這次的捐贈，再次展現了他的大愛之心。

車行老闆陳永聰（右）今天帶著親手製作的蛋黃酥到彰化家扶中心，分享給家扶兒。 （記者湯世名攝）

車行老闆陳永聰（右）今天帶著親手製作的蛋黃酥到彰化家扶中心，把滿滿愛心的蛋黃酥跟家扶兒分享。 （記者湯世名攝）

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