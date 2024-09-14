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「爌肉小子」鑰匙圈14天被搶光 彰化爌肉飯節挨轟搞飢餓行銷

網友點破，如果沒那個爌世英雄的名牌，誰會想換這鑰匙圈？ （記者張聰秋攝）

網友點破，如果沒那個爌世英雄的名牌，誰會想換這鑰匙圈？ （記者張聰秋攝）

2024/09/14 23:03

〔記者張聰秋／彰化報導〕2024彰化爌肉飯節9月1日開跑，原預定兩個月的「尋找爌世英雄」數位集章活動，未料900個限量版「爌肉小子」鑰匙圈，14天就被搶光，引發網友不滿：「怎麼搞得像商人的飢餓行銷？」

網友在網路開砲，質疑縣府採用商業手法，來推動城市品牌的美食行銷活動，有人甚至直接將這次活動與每年中秋節期間彰化的蛋黃酥之亂相比，「不二坊蛋黃酥讓大家大排長龍，現在爌肉小子也變成另一個讓人苦等的產品了？真想哭哭！」有網友更不客氣地表示：「彰化縣政府也跟著搞飢餓行銷，縣府是賺錢的公司嗎？形同『麻煩製造者』的行徑！」

活動規定，只要在參與店家消費並累積5個章，就可以兌換限量版「爌肉小子」鑰匙圈。沒想到如此搶手，原本2個月的兌換活動，竟在2週內全數兌完，讓網友湧入彰化縣政府城觀處官方臉書「愛玩彰化」留言表達不滿，認為數量太少，根本是故意吊人胃口。

「碗和鑰匙圈太少了，要外地人別來玩嗎？」更有網友提到：「先是多多龍，再來爌肉飯碗，現在又是爌肉小子，這樣的行銷對彰化根本沒幫助。」部分網友更直接點破：「如果沒那個爌世英雄的名牌，誰會想換這鑰匙圈？」

不滿的聲浪湧進留言區，許多民眾質疑，活動明明是政府主辦，紀念品數量卻如此有限，應該多準備，讓大家都有機會兌換，而不是搞得像是在賣限量商品。

還有民眾擔心，是不是要如法炮製今年春節月影燈季多多龍小提燈，一開始限量，後來只是換個顏色又推新版本，結果大家搶到後拿到網路上高價轉賣，民眾直言，該不會縣府又想讓這樣的亂象再來一次吧！希望不要一語成讖。

儘管活動惹議，「爌肉小子」鑰匙圈已全數兌換完畢，不過「尋找爌世英雄」的數位集章活動仍將持續到10月31日，民眾可以繼續集章參加抽獎，包括iPhone 15、Switch和氣炸鍋等多項好禮。另外，9月29日將結合彰化豚肉節舉辦快閃集章活動，10月12日還有大胃王比賽，11月2日則有爌肉飯嘉年華將陸續登場。

彰化爌肉飯節9月1日開跑，900個限量版「爌肉小子」鑰匙圈，14天已被搶兌一空。（圖擷取自城觀處官方臉書）

彰化爌肉飯節9月1日開跑，900個限量版「爌肉小子」鑰匙圈，14天已被搶兌一空。（圖擷取自城觀處官方臉書）

網友留言灌爆彰化縣政府城觀處臉書。（圖擷取自縣府城觀處臉書）

網友留言灌爆彰化縣政府城觀處臉書。（圖擷取自縣府城觀處臉書）

網友稱不該用商人飢餓行銷手法，來包裝城市特色。（圖擷取自城觀處臉書）

網友稱不該用商人飢餓行銷手法，來包裝城市特色。（圖擷取自城觀處臉書）

網友抱怨收藏不到。（圖擷取自縣府城觀處臉書）

網友抱怨收藏不到。（圖擷取自縣府城觀處臉書）

彰化爌肉飯節活動至10月31日但活動才開跑14天，網路負面流量高。（記者張聰秋攝）

彰化爌肉飯節活動至10月31日但活動才開跑14天，網路負面流量高。（記者張聰秋攝）

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