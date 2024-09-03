1年只賣15天！彰市中秋限定版古早味 「快閃月餅」供不應求
2024/09/03 17:10
〔記者湯世名／彰化報導〕1年只賣15天！告別農曆7月，距離中秋節只剩15天，彰化市隱藏巷弄的「大元麻糬」、「彰美珍」餅行從今天農曆8月1日起開賣中秋節古早味月餅，由於只賣秋節檔期15天，吸引不少民眾上門採購，彰美珍餅行甚至熱賣到不得已暫時拉下鐵捲門，現場仍供不應求。
記者今天走訪彰化市民生路城隍廟旁「大元麻糬」，綠豆滷肉、綠豆肉鬆、白雪酥、芋頭肉鬆月餅大熱賣。楊小姐表示，平時該店只賣麻糬，古早味月餅僅在中秋節檔期的15天限量供應。今天一大早門前便排起了長隊，大家只為一嚐這層次分明的絕妙口感。外皮微脆，內餡柔和，綠豆的清甜與滷肉的濃郁在口中交織。
另一家位於成功路的「彰美珍」今天起開賣古早味台式月餅15天，其招牌的芋沙魯肉、綠豆魯肉、白雪酥等台式月餅深受消費者喜愛，今天吸引大批民眾前往採購，由於購買人數太多，店家還一度拉下鐵捲門，不少民眾撲空。
有民眾說芋沙魯肉餅一口咬下，芋泥細膩如雲，魯肉鹹香中透著一絲濃郁的鮮味，口感層次豐富，仿佛在舌尖上跳起了輕柔的舞步。由於僅限15天的彰化快閃月餅，今年錯過了就只好等明年。