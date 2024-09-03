為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　彰化縣

1年只賣15天！彰市中秋限定版古早味 「快閃月餅」供不應求

彰化市「彰美珍」餅行中秋節古早味月餅只賣15天，吸引不少民眾上門採購。（楊小姐提供）

彰化市「彰美珍」餅行中秋節古早味月餅只賣15天，吸引不少民眾上門採購。（楊小姐提供）

2024/09/03 17:10

〔記者湯世名／彰化報導〕1年只賣15天！告別農曆7月，距離中秋節只剩15天，彰化市隱藏巷弄的「大元麻糬」、「彰美珍」餅行從今天農曆8月1日起開賣中秋節古早味月餅，由於只賣秋節檔期15天，吸引不少民眾上門採購，彰美珍餅行甚至熱賣到不得已暫時拉下鐵捲門，現場仍供不應求。

記者今天走訪彰化市民生路城隍廟旁「大元麻糬」，綠豆滷肉、綠豆肉鬆、白雪酥、芋頭肉鬆月餅大熱賣。楊小姐表示，平時該店只賣麻糬，古早味月餅僅在中秋節檔期的15天限量供應。今天一大早門前便排起了長隊，大家只為一嚐這層次分明的絕妙口感。外皮微脆，內餡柔和，綠豆的清甜與滷肉的濃郁在口中交織。

另一家位於成功路的「彰美珍」今天起開賣古早味台式月餅15天，其招牌的芋沙魯肉、綠豆魯肉、白雪酥等台式月餅深受消費者喜愛，今天吸引大批民眾前往採購，由於購買人數太多，店家還一度拉下鐵捲門，不少民眾撲空。

有民眾說芋沙魯肉餅一口咬下，芋泥細膩如雲，魯肉鹹香中透著一絲濃郁的鮮味，口感層次豐富，仿佛在舌尖上跳起了輕柔的舞步。由於僅限15天的彰化快閃月餅，今年錯過了就只好等明年。

彰化市「彰美珍」餅行中秋節古早味月餅只賣15天，吸引不少民眾上門採購，一度熱賣到不得已暫時拉下鐵捲門，現場仍供不應求。 （記者湯世名攝）

彰化市「彰美珍」餅行中秋節古早味月餅只賣15天，吸引不少民眾上門採購，一度熱賣到不得已暫時拉下鐵捲門，現場仍供不應求。 （記者湯世名攝）

彰化市「大元麻糬」餅行中秋節古早味月餅只賣15天，吸引不少民眾上門採購。（記者湯世名攝）

彰化市「大元麻糬」餅行中秋節古早味月餅只賣15天，吸引不少民眾上門採購。（記者湯世名攝）

大元麻糬古早味魯肉月餅只賣15天，吸引不少民眾上門採購。（楊小姐提供）

大元麻糬古早味魯肉月餅只賣15天，吸引不少民眾上門採購。（楊小姐提供）

大元麻糬各式古早味月餅只賣15天，吸引不少民眾上門採購。（楊小姐提供）

大元麻糬各式古早味月餅只賣15天，吸引不少民眾上門採購。（楊小姐提供）

大元麻糬各式古早味月餅熱銷。（記者湯世名攝）

大元麻糬各式古早味月餅熱銷。（記者湯世名攝）

彰化市「彰美珍」餅行中秋節古早味月餅1年只賣15天，供不應求。（楊小姐提供）

彰化市「彰美珍」餅行中秋節古早味月餅1年只賣15天，供不應求。（楊小姐提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新北中秋大解禁 9/14-17開放6處河濱公園賞月烤肉
2024/09/03 10:59

新北中秋大解禁 9/14-17開放6處河濱公園賞月烤肉
新北衛生局抽驗142件中秋應景食品全數合格
2024/09/03 13:00

新北衛生局抽驗142件中秋應景食品全數合格
impression

樸翔初耘 中壢SOGO商圈 南園二路全新成屋
「大哥」親手烘焙！雲二監「鐵窗牌」月餅剩不到8千顆 蛋捲也搶手
2024/08/28 14:03

「大哥」親手烘焙！雲二監「鐵窗牌」月餅剩不到8千顆 蛋捲也搶手
月餅烤肉配啤酒 糖友血糖飆、視茫茫送急診
2024/08/31 05:30

月餅烤肉配啤酒 糖友血糖飆、視茫茫送急診
impression

全台指標大案「元利四季莊園」 1.2萬坪複合造鎮 全齡森活新典範
新北蛋黃酥節評選 經典、創意前3名店家出爐
2024/08/29 16:24

新北蛋黃酥節評選 經典、創意前3名店家出爐
彰化縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播