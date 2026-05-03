史瓦帝尼專機助賴清德突破中國封鎖 軍事專家揭來自台灣的情誼

總統賴清德今天抵達史瓦帝尼王國進行國是訪問。（總統府提供）

首次上稿 05-02 23:54

更新時間 05-03 06:10

總統賴清德昨（2）日突破中國封鎖抵達友邦史瓦帝尼訪問。對此，軍事科技評論家James Jseng揭密，賴清德搭的A340飛機原隸屬華航，2015年退役，2016年以約1200萬美元轉售給史瓦帝尼。他說，北京鎖的是「台灣的專機」，但這一次，「台灣沒有用自己的飛機，而是用一架曾經是台灣的飛機，載著台灣總統，飛過原本被封鎖的天空」。

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James Jseng在臉書發文表示，4月21日，距離起飛不到12小時，塞席爾、模里西斯、馬達加斯加同步關閉飛越許可，台灣元首專機被拒絕過境，外交部、總統府宣布訪問非洲的行程停止，沉默，一如樓頂的國旗。然而，13天後，完全不同的劇本上演。

James Jseng指出，5月2日凌晨0時37分，一架機號3DC-SDF的A340從桃園起飛，沒有預告、沒有航線、沒有公開節點，14小時後落地史瓦帝尼，傍晚六點，賴清德忽然對外宣佈，他人在史瓦帝尼。同一個目的地，兩次行動，結果截然相反，差別只在一件事：「保密」。

他續指，這一次，沒有任何人能事先察覺異狀，沒有消息外洩的路徑，沒有可供預判的動作，沒有任何一家親中媒體得到訊息，整個行動被切割、被靜默、被壓縮在極小範圍內，外界唯一看到的，只是一架「別人的飛機」。但這架飛機，本身就是關鍵，它原本是台灣的飛機。

James Jseng解釋，這架飛機機號B-18802，2001年交機，隸屬華航，2015年退役，2016年以約1200萬美元轉售給史瓦帝尼，經過兩年改裝，成為國王恩史瓦帝三世的專機，機號改為3DC-SDF，「這不只是單純交易，是延伸出去的邦誼」。

James Jseng說，飛機賣出去了，但關係並沒有結束。這架A340的技術訓練、維修體系，長期由台灣支撐，華航維修體系持有史瓦帝尼民航局核發的維修證照，大型檢修仍需回到台灣機棚完成，一架飛機，實際上維繫著兩個國家的友情。

他揭密，到2026年，這架飛機已經25年機齡，A340更早在2011年停產，全球逐步退場，零件取得困難、維修成本高昂，但它依然能完成14小時長程飛行，代表背後仍有完整且可靠的維修支撐。它不新，但它被照顧得足夠好，如果不是自己人維護，國安單位也根本不可能放行。

James Jseng強調，北京鎖的是「台灣的專機」，但這一次，台灣沒有用自己的飛機，而是用一架曾經是台灣的飛機。一架從台灣起飛、被賣出、被維修、被維繫的飛機，在多年之後，載著台灣總統，飛過原本被封鎖的天空。外交、情報、技術，在這一刻交會。「這不是寓言，但它確實像一則，被精心寫好的童話」。

這架A340飛機2016年以約1200萬美元轉售給史瓦帝尼，經過兩年改裝，成為國王恩史瓦帝三世的專機。（擷取自James Jseng臉書）

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