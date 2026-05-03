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    首頁 > 國際

    川普裁減駐德美軍兩樣情 德防長稱意料之中、美國會議員擔憂

    2026/05/03 07:53 即時新聞／綜合報導
    川普擬裁駐德美軍，德國防長佩斯托瑞斯稱「早在意料之中」，不過美國聯邦參議院及眾議院共和黨籍軍事委員會主席2日均對撤軍表達擔憂。（法新社）

    川普擬裁駐德美軍，德國防長佩斯托瑞斯稱「早在意料之中」，不過美國聯邦參議院及眾議院共和黨籍軍事委員會主席2日均對撤軍表達擔憂。（法新社）

    由於美國總統川普與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）因伊朗戰爭議題公開爭吵，美國國防部1日宣布將從北約盟國德國撤離5000名美軍人員，引起世界關注。德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）2日表示，此舉「早在意料之中」，不過美國聯邦參議院及眾議院共和黨籍軍事委員會主席2日均對此表達擔憂。

    綜合外媒報導，佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）2日表示，美國此舉「早在意料之中」，並強調歐洲必須在安全事務上承擔更多責任，從這個角度看，德國正走在正確的道路上。美國國防部表示，這項決定是針對歐洲兵力部署進行全面評估後得出的結果，撤軍行動將在未來6到12個月之內完成。

    美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker），以及聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）針對撤軍發表聯合聲明，兩人表示：「我們對從德國撤減一個美軍旅的決定深感憂慮，與其完全從歐洲大陸撤軍，不如在歐洲保持強大的威懾力量，這才是符合美國利益的作法。

    兩人在聲明也表示，部隊不應該從歐洲撤離，而應該向東調動，「在這些能力得到充分發揮之前，過早地減少美國在歐洲的部署，可能會削弱威懾力，並向俄羅斯總統普廷傳遞錯誤訊號」。

    波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）2日表示：「跨大西洋共同體面臨的最大威脅不是外部敵人，而是我們聯盟持續瓦解。我們必須竭盡全力扭轉這項災難性趨勢。」

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