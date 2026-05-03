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    首頁 > 生活

    今白天各地偏熱 晚間鋒面通過、中部以北轉涼有雨

    2026/05/03 06:53 即時新聞／綜合報導
    今日白天各地偏熱，基隆、宜蘭及花蓮高溫約29至31度，西半部及台東高溫約32至34度，南部近山區及台東有局部高溫達36度以上的可能性。（資料照）

    今日白天各地偏熱，基隆、宜蘭及花蓮高溫約29至31度，西半部及台東高溫約32至34度，南部近山區及台東有局部高溫達36度以上的可能性。（資料照）

    中央氣象署指出，今（3日）白天各地大多為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後雷陣雨的區域比昨天稍增，北部、宜蘭地區及各地山區有局部短暫雷陣雨的機率。晚間鋒面接近並通過，中部以北及宜蘭地區轉為有短暫陣雨或雷雨，中部以北地區有局部地區可能出現較大雨勢。

    氣溫方面，白天各地偏熱，基隆、宜蘭及花蓮高溫約29至31度，西半部及台東高溫約32至34度，台東有局部地區可能發生焚風，南部近山區及台東有局部高溫達36度以上的可能性，中午前後紫外線指數偏強，容易達過量或危險等級，民眾請注意防曬並多補充水分，各地低溫約22至25度。

    空氣品質部分，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

    週一（4日）鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東北部及東部天氣轉涼；中部以北及宜蘭地區有短暫陣雨或雷雨，中部以北地區並有局部較大雨勢發生。週二（5日）東北季風稍減弱及華南雲雨區東移，北部、東北部及東部天氣稍涼；西半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。

    週一至週二高溫預測，北部及宜花21至25度，中部及台東25至29度，南部29至32度，澎湖24至26度，金門24至25度，馬祖21至22度；低溫方面，中部以北及東半部18至23度，南部22至25度，澎湖22度，金門18至19度，馬祖18度。

    週三（6日）起氣溫回升，週三與週四（7日）東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地山區有局部短暫陣雨。週五（8日）鋒面接近，週六（9日）鋒面通過及東北季風稍增強，中部以北、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨或局部雷雨。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    23 ~ 37 24 ~ 36 28 ~ 35 23 ~ 32

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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