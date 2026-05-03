無懼中國打壓！賴清德突圍訪史國 矢板明夫：出乎北京的預期

總統賴清德抵達史瓦帝尼王國進行國是訪問。（總統府提供）

首次上稿 05-02 23:10

更新時間 05-03 06:59

賴清德總統突破中國外交封鎖，昨（2）日抵達非洲友邦史瓦帝尼正式訪問。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫分析，這一輪台灣與中國的攻防，結果應該出乎北京的預期。並用「三個因素」解釋台灣能撐過中國打壓的原因，「台灣的外交空間，不是可以被隨意壓縮的」。

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矢板明夫在臉書發文表示，賴清德總統成功出訪史瓦帝尼，這趟行程的價值，不僅在於訪問本身，更在於它背後的一場攻防。出發前，傳出航線受阻、行程延宕，對台灣而言，這是熟悉的壓力測試。北京試圖透過各種方式，縮小台灣的外交空間，這一次也不例外。

矢板明夫指出，但台灣沒有被攔住，這讓人想到一個比喻：台灣的外交，就像柳枝。風來時會彎，但不會斷，等風一過，又會回到原來的位置。這種韌性，不是口號，而是在一次次壓力中被證明出來的。

他認為，這一輪台灣與中國的攻防，結果應該出乎北京的預期。原本想透過壓力讓台灣「走不出去」，最後卻讓整個過程被放大檢視。不僅沒有成功封鎖台灣，反而引來更多質疑與反感。在某種程度上說，這是一場「用力過猛」的失算。

矢板明夫分析，台灣為什麼能撐過這一關？原因很簡單，但很關鍵，第一、是「正當性」。當一方試圖用政治壓力干預基本的國際運作，另一方只是在進行正常交流時，誰站得住腳，國際社會看得很清楚。這不是誰聲音大，而是誰站在規則的一邊。

矢板明夫解釋，第二、是外部支持。近年來，美國與日本對台灣的態度愈來愈明確。不論是政策文件、國會決議，或政治人物的公開發言，都在傳遞一個訊號：台灣不應被排除在國際社會之外。當這樣的氛圍形成時，任何單方面的打壓，都會面臨更大的阻力。所謂「得道多助」，在這裡並不是抽象的道德，而是具體的國際現實。

他說，第三、是台灣自己的態度。沒有高調對抗，也沒有情緒反應，而是在壓力之下持續推進，調整路線、重新安排，最後完成任務。這背後，是一整個外交體系的運作，許多暗中的協調與努力。

矢板明夫強調，這三個因素交織在一起，促成了這次的訪問，並呈現一個清楚的結論：台灣的外交空間，不是可以被隨意壓縮的。他大讚，「這樣的台灣，值得鼓掌」。

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