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    首頁 > 政治

    賴總統抵史瓦帝尼國是訪問 國際主要通訊社關注

    2026/05/03 00:22 中央社
    總統賴清德抵達史瓦帝尼王國進行國是訪問。（圖由總統府提供）

    總統賴清德抵達史瓦帝尼王國進行國是訪問。（圖由總統府提供）

    總統賴清德今天抵達非洲友邦史瓦帝尼展開國是訪問，法新社等三大通訊社今天都有相關報導。美聯社引述賴總統在X上的發文報導，總統強調，台灣「絕不會因外部壓力而退縮」。

    路透社報導，賴總統今天抵達史瓦帝尼，這一行程原定兩週前進行，但因若干印度洋國家臨時取消專機飛航許可，行程被迫暫緩。台灣政府將此事歸咎於北京施壓所致。

    法新社報導，總統在臉書發文指出，原定行程「因為非預期的外力而暫緩。經過外交與國安團隊連日來的縝密安排，我們在今天順利抵達」。

    韓國「朝鮮日報」（The Chosun Daily）報導，賴總統在臉書上傳一張自己在飛機艙門揮手的照片，表示已經抵達史瓦帝尼。台灣媒體也以快訊報導總統出訪的消息。

    美聯社報導，賴總統在臉書指出：「面對挑戰，我們以決心和努力克服一切，面對打壓不公，我們堅持公義理性應對。熱愛自由與和平的我們，不尋求對抗，但也絕不放棄走向世界。」台灣未在賴總統抵達史瓦帝尼之前公布最新行程規劃。

    彭博報導，根據台灣政府聲明，這項行程是在史瓦帝尼王國國王特使副總理札杜莉（Thulisile Dladla）於4月30日訪台之後展開。賴總統在X平台發文指出：「我們的決心和承諾建立在這樣的認知上：不論面臨何種挑戰，台灣都會繼續和世界接軌。」

    日本「日經亞洲」（Nikkei Asia）、美國「華盛頓郵報」（The Washington Post）、新加坡「海峽時報」（The Straits Times）、新聞頻道法國24台（France 24）、阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）等媒體分別轉載國際通訊社報導，關注賴總統出訪。

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