中國擋不住！賴總統順利出訪史瓦帝尼 宣告「任何國家無權阻擋台灣」

賴總統抵達史瓦帝尼與恩史瓦帝三世國王（King Mswati Ⅲ）一同接受軍禮歡迎。（總統府提供）

總統賴清德成功突破中國封鎖出訪史瓦帝尼進行國是訪問。總統強調，中華民國台灣是主權國家、是世界的台灣，有權走向世界，任何國家都沒有權利、也不應阻擋台灣為世界做出貢獻，台灣會持續強化實力，穩健走向國際。期盼台史兩國相互扶持，讓兩國邦誼不斷深化、歷久彌新。

賴總統抵達史瓦帝尼後，先與恩史瓦帝三世國王（King Mswati Ⅲ）握手寒暄致意，隨後一同登上受禮台接受軍禮歡迎。隨後，總統與史王共同見證我外交部長林佳龍、史國外交部長戴柏莉（Pholile Shakantu）簽署《關務互助協定》，兩國元首並簽署聯合公報，重申雙方深厚友誼、互信及共同價值，並在追求和平、穩定及永續繁榮之共同願景下，持續深化雙邊關係。

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賴清德表示，衷心感謝恩史瓦帝三世國王盛情邀請且全力幫忙，很榮幸能率團到史瓦帝尼王國進行國是訪問，雖然距離正式慶典晚了幾天，但訪團誠意不減，也感謝國王及史瓦帝尼王國政府官員上週熱烈歡迎其特使——外交部長林佳龍所率祝賀團，如今更是以盛大陣容歡迎他率領的代表團。

賴清德重申，中華民國台灣是主權國家、是世界的台灣，2300萬台灣人有權走向世界，任何國家都沒有權利、也不應該阻擋台灣為世界做出貢獻，台灣會持續強化實力，穩健地走向國際。他感謝恩史瓦帝三世國王率領史瓦帝尼王國長期以來與台灣同行，在國際上為台灣仗義執言。

賴清德提到，中華民國台灣與史瓦帝尼建交今年邁入第58年，現在在史瓦帝尼，人民可以享用台灣技術團引進、共同培育的台灣芭樂、火龍果、草莓以及吳郭魚；在台灣，台灣人民可以買到來自史瓦帝尼王國的辣椒醬、馬魯拉果油及各種精緻工藝品，代表兩國人民生活在一起，中華民國台灣與史瓦帝尼是真正的一家人。

賴清德也再次感謝史王多次在國際場合為台灣仗義執言，特別是去年在聯合國大會發言呼籲世界各國須正確理解聯大第2758號決議，並接納台灣參與。期盼台灣和史瓦帝尼繼續在國際上相互扶持，一起努力為世界做出更多貢獻。並代表台灣人民誠摯邀請國王再次訪問台灣，讓兩國邦誼不斷深化，歷久彌新。

恩史瓦帝三世國王致詞表示，非常高興歡迎賴總統率團到訪進行國是訪問，真實體現台灣與史瓦帝尼之間深厚友誼與夥伴關係。史瓦帝尼人民一直期盼史國成為高度發展的國家之一，過程中，感謝台灣一直是史瓦帝尼王國真正的朋友與夥伴，不僅對史國經濟貢獻良多，也在國際會議中心（ICC）、鄉村電氣化、供水系統，婦女及青年賦權、農業活動等領域提供各項援助；同時有許多來自台灣的投資者在史瓦帝尼積極參與各項發展；「台灣產業創新園區」、戰略儲油槽等也是相當重要的計畫。

恩史瓦帝三世國王說，台灣對史瓦帝尼的經濟與社會福利方面所作貢獻不勝枚舉，他要代表史國人民誠摯感謝台灣持續給予支持，史瓦帝尼也會持續堅定支持台灣的國際參與。並祝福賴總統此次訪問順利愉快，建立屬於在史國的美好回憶。

賴總統明天將聽取「戰略儲油槽」及「台灣產業創新園區」簡報，並拜會王母、參訪國際會議中心、出席史王國宴及觀賞劇場文化表演及煙火。

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