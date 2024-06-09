有魔法！台鐵便當節 多良車站”神還原”

「多良車站」模型版，被鐵道迷讚為「神還原」。（鐵道迷黃仲平提供）

2024/06/09 13:11

〔記者顏宏駿／彰化報導〕要看多良車站，不用大老遠跑到台東！目前正在台北火車站大廳舉行的「台鐵便當節」活動，台鐵也特別邀請多個鐵道模型團體參與，各路高手雲集，其中Xn模型俱樂部製作的「多良車站」，有山、太平洋、隧道、公路，模型作型細膩，彷彿把整座多良車站搬到台北車站，鐵道迷認為是「神還原」。

積極推動國內模型教育的竹塘國中黃仲平校長在現場拍攝多良車站影片並PO到網路，引發鐵道迷瘋傳，有網友把模型畫面與實景比較，兩者幾無二致，有人喻為「神作」。

多良車站由鐵道模型愛好者林恆立與多位同好一起製作，他說，10多年前他看到電影「練習曲」，激發他創作的靈感，特別跟太太騎腳踏車到多良車站作現勘，回到家利用1個多月完成，當年曾在多個車站及定點展出，最後展出地點在台北車站，後來作品放在車站備勤室倉庫內8年。

這次鐵路便當節，再獲台鐵公司邀請展出，他把塵封的作品外表刨光，再植入山的綠色植被，整個多良車站「亮起來」。

黃仲平說，鐵道模型做得吸引人就是「擬真」，林恆立做出多良車站的豐富的層次感，也就是山、鐵道、車站、公路、太平洋、平交道，讓人一看就會心一笑。

台鐵便當節活動將持續到10日傍晚6點，除了可以看到國內和日本多款鐵道便當，也可以欣賞各式鐵道模型以及日本KATO模型商社會台鐵合作開發的EMU3000列車組。

實體多良車站。（照片擷取自台東縣政府）

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