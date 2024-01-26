巧合！7旬翁1年半內兩度心肌梗塞 都被他救回

彰化縣1名7旬翁1年半內兩度心肌梗塞，都被和美消防分隊消防員黃景嵐救回。（消防局提供）

2024/01/26 08:50

〔記者湯世名／彰化報導〕怎麼又是你？寒流來襲不少長輩心肌梗塞送醫急救，彰化縣24日1名7旬老翁疑因寒流來襲氣溫驟降，急性心肌梗塞發作，和美消防分隊消防員黃景嵐出勤救護，看到老翁才發現，1年半前對方就曾因心肌梗塞被他救回一命，老翁看到他也認出來「少年ㄟ，怎麼又是你」，兩人都直呼有緣，所幸這次火速送醫打通阻塞血管救回一命，老翁對於兩度在鬼門關前都被黃員救回，頻頻向黃員道謝。

去年榮獲消防署「救護之王獎」與台灣心肌梗塞學會「金心獎」的和美分隊高級救護技術員黃景嵐，24日出勤時就對案發地點感到很眼熟，到場後詢問老翁「我是不是之前曾救過你？」果然在1年半前也曾搶救過老翁，老翁看到黃員的一剎那，也認出黃員「少年ㄟ，怎麼又是你」，老翁也感到不好意思，兩次都是因為心肌梗塞急電救護，更巧的是還遇到同一名消防員。

老翁上一次在接受心導管手術治療時曾一度失去呼吸心跳，幸好黃景嵐與醫院聯手即時搶救救回一命，這次又因為胸痛、胸悶及頭暈再次叫救護車，黃景嵐一邊瞭解老翁的狀況同時熟練的完成心電圖操作，並在排除禁忌症與線上醫師指導下，即時給予老翁服用雙抗血小板藥物，由他實施12導程心電圖並送醫搶救。

彰基急診暨重症部醫師林晏任說，不少原本就有心血管疾病的病人在這一波超強寒流影響下，又再度復發，通常第二次發作有可能比第一次更為凶險。還好消防局救護員在院外就啟動彰基醫學中心的急診及心導管團隊待命。到院後，這位老翁在49分鐘內就完成心臟冠狀動脈阻塞的打通，相較於全國平均90分鐘內打通，足足縮短了41分鐘，而且該名患者術後狀況穩定，相當的不容易。這也顯示出消防局平時的訓練紮實和救護員現場的機警反應，以及與醫療院所之間的合作無間！

彰化縣消防局提醒民眾，氣溫驟降或溫差大會增加慢性疾病、心血管疾病發作的風險，建議長者、心血管疾病及三高族群等慢性病患者，在起床應先暖身或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來，也可以考慮戴帽子、圍圍巾，或是穿比較高領的衣服，避免冷風來了，氣管、血管容易收縮會引起不適。另外，若感到胸痛、胸悶、上腹痛，合併呼吸困難、冒冷汗等身體不適症狀，就要懷疑是急性心肌梗塞，應儘快就醫。

彰化縣1名7旬翁1年半內兩度心肌梗塞，都被和美消防分隊消防員黃景嵐救回。（消防局提供）

彰化縣1名7旬翁日前心肌梗塞，和美消防分隊消防員黃景嵐與線上醫師指導合作搶救。（消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法