叭到新店戰神…男吞3單轟「警察找麻煩」 所長讚：嚴正執法

男子對騎警用機車警員許哲維按喇叭被攔下，兩人當街舌戰僵持不下，男子最後被開3張罰單。（警方提供）

2022/07/16 23:47

〔記者湯世名／彰化報導〕1名男子日前在彰化開車，對前方騎警用機車警員按喇叭，好巧不巧正是有「新店戰神」之稱的警員許哲維，他攔下駕駛要對方下車，質疑為何要按喇叭？男子聲稱要停紅燈，路被擋到。兩人當街舌戰僵持不下，最終男子被開3張罰單，氣炸直呼「警察找麻煩」，警方今天則出面支持許員嚴正執法。

事情發生在彰化市金馬路、彰美路口，男子PO影片指稱，當時路口紅燈，但許哲維擋在前方，他按喇叭請對方讓開，想停在紅綠燈下方，沒想到被攔下。警員許哲維還質問他，「為什麼要按喇叭？」影片中，許哲維說他開車沒繫安全帶，男子反問，「你有證據嗎？」許哲維則回，「證據就是我的眼睛看到的」，男子再回「我怎麼了？我沒有闖紅燈欸，我沒有違規耶」。

影片中，男子與許員當街爭論，許哲維拿出手電筒照男子說，「你剛叭我，你要攻擊我對不對？」詢問男子車子是誰的，懷疑對方偷車。男子則說，車牌可以查，「你現在說我偷來是什麼意思？」男子下車時沒有戴口罩，許員要他戴上，但他不願戴，許員要罰他未戴口罩。

彰化警分局中正派出所長侯春發今天說，當晚許員在路口發現男子疑似要闖紅燈，且按鳴喇叭不依規定，許員客觀判斷易發生危險，因此，依警察職權行使法第8條予以攔查，請對方出示身分證。若駕駛認為不合理，可依規定聲明異議。

侯春發說，許員發現男子未戴口罩，當下曾勸導改善，男子不配合且態度不佳，警方依規定填製稽查單函送衛生局裁處。另交通違規部分，按鳴喇叭不依規定依道路交通管理處罰條例第41條告發，直行車行駛有轉彎車道則依48條1項2款告發。

侯春發說，許哲維在新北市警局時屢屢查毒、抓酒駕，被封為「新店戰神」，10個月前調來彰化分局後，頻頻線上查獲毒品、槍枝、通緝犯及酒駕等案，對治安維護有重大貢獻，警方對於許員的嚴正職法態度給予支持及肯定。

開車男子與警員許哲維當街舌戰，拿手機反蒐證。（警方提供）

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