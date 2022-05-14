玩命！賓士疑雨天飆速甩尾 自撞爆炸起火1死1重傷

強大的撞擊力，將路邊的電線杆跟燈桿全撞斷。（記者陳冠備攝）

2022/05/14 16:13

〔記者陳冠備／彰化報導〕真是玩命！彰化縣二林鎮二溪路今（14）日清晨發生一起死亡車禍，張姓男子搭載高姓友人駕駛一輛賓士車，準備過彎時，疑似天雨路滑失控撞上一旁電線桿，車子隨即發生劇烈爆炸，還冒出一團火光。消防隊獲報趕到將兩人救出，高男送醫後傷重不治，張男則身體多處骨折，暫無生命危險。警方表示，當時氣候不佳，已調閱監視器釐清狀況。

該起車禍過程都被一旁監視器拍下，當時下雨路面濕滑，一輛白色賓士車突然從畫面右邊快速竄出，車頭還微微打斜，疑似準備甩尾過彎，但車輛一消失畫面沒多久就看見一團爆炸火光，過了5秒，畫面又傳來一陣更大的火光，甚至來有火花掉落，畫面驚悚，可見爆炸威力強大。

警方調查，該起車禍發生在14日清晨5時27分，張男（22歲）當時駕駛一輛白色賓士CLA 250，搭載高男（21歲）途經二溪路二段北上萬善祠前一處彎道時，突然不明原因失控撞上路邊的電線杆跟燈桿，強大的撞擊將兩根鐵桿撞斷，賓士車也飛落一旁水溝，車頭幾乎被削平，車體零件、輪胎等也噴飛到路面，現場一片狼藉。

消防隊表示，獲報後到場，發現一人受困車內，一人被壓在車底下，由於車體受損嚴重，趕緊調來怪手等大型機具協助，將車輛吊上路面，才得以將受困兩人救出，經送往二林基督教醫院急救，其中張男四肢多處骨折，無生命危險，高男則傷重不治。

警方表示，該段道路筆直，民眾容易超速，事發當下正在下雨，造成路面濕滑，駕駛是否因超速或天雨路滑失控肇事，目前已調閱監視器畫面釐清，另外駕駛有否酒駕，已對其抽血檢驗。

白色賓士飆速經過二溪路，車頭還疑似微微打斜準備過彎。（民眾提供）

賓士車消失轉彎畫面後隨即傳來一團火光。（民眾提供）

車禍發生後，疑似又發生爆炸，傳來更大的火光，十分駭人。（民眾提供）

消防隊獲報，找來怪手將摔落水溝的賓士車拉上路面。（民眾提供）

消防隊員啟用破壞剪將困車內的民眾救出。（民眾提供）

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