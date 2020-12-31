路都醉了！花蓮舞鶴大彎道紅標米酒摔滿地...路人心疼「好可惜」

花蓮台九線舞鶴山路段的大彎道，南下路段第一個上坡今天下午有貨車在過彎時，大量紅標米酒從車台甩出，滿地碎玻璃加上陣陣米酒香，讓行經民眾大嘆「也太浪費了」。（「玉里人」臉書截圖）

2020/12/31 19:19

首次上稿 15:31

更新時間 19:19

［記者花孟璟／花蓮報導］今年為了防疫，很多人不能出門參加跨年活動，選擇在家煮火鍋、看直播，但一輛載運台灣菸酒公司紅標米酒的聯結大貨車今天中午12時10分行經台九線263.5K花蓮舞鶴山路段，在南下車道往玉里的下坡大彎道，大批裝箱「紅標米酒」被甩出車台掉落，滿地酒瓶及玻璃碎片，還傳出「酒香陣陣」，警方獲報趕往處理，由於天氣寒冷，路過民眾看到「紅標米酒集體跳車自殺」，忍不住拍照，感嘆「這些酒好浪費，拿來煮燒酒雞多好」。

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花蓮鳳林警分局表示，初步了解，發生事故的聯結大貨車車上滿載米酒，該路段剛好是下坡路的彎道，陳姓駕駛人告訴警方，當時在彎道時因閃避對向的超車車輛，一不小心才造成載運的台酒貨品散落。鳳林警察分局舞鶴分駐所為避免危險，將北上車道分為2個車道，以疏導南北往來車輛安全通過，避免因彎道視線不清而產生二度車禍事故；並通知公路局玉里工務段派人協助清理現場散落的酒瓶及箱子，清了2個多小時才處理完畢，恢復雙向通。

當地民眾說，今年西瓜盛產季節也發生過一次「西瓜集體跳車自殺」事件，舞鶴山滿地都是紅色西瓜汁，看來頗怵目驚心，希望駕駛人經過該路段一定要小心慢行。

警方表示，該路段經常發生類似事故意外，幾個月前也有穀物因為沒有捆綁好，大量散落，依道路交通管理處罰條例30條，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落，載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險等情形，可處處汽車駕駛人新臺幣3000元以上1萬8千元以下罰鍰，提醒貨車駕駛人注意。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

大批紅標米酒因為貨車車主沒綁好，在台九線舞鶴上坡路段的彎道處散落一地，影響交通。（「玉里人」臉書截圖）

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