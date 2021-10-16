陳修將涉殺害女友 「談分手不快」、「吃醋」傳都可能是殺機

胡女跟在陳修將旁多年，卻橫死摩鐵房間內。（記者顏宏駿翻攝）

2021/10/16 14:32

〔記者顏宏駿／彰化報導〕已婚的陳修將帶22歲女友入住彰化縣一間摩鐵，期間2人發生爭執，女子被發現全身傷痕累累，傷重不治，陳修將以涉嫌重大且有串供、逃亡之虞收押禁見。

「送行者」淪為「殺人嫌疑犯」，死者胡女成為案情的關鍵，陳為何起殺機？有「76行者」成員說，可能雙方談分手發生不快，陳才失手殺了對方，但警方對此不予證實。

一名「76行者」的成員說，胡女跟在陳修將旁邊已經多年，2人以男女朋友相稱，這是大家都知道的事，就連陳修將的妻子都知道胡女。

他認為，陳修將最近回到妻和子女身邊，有可能跟胡女提到分手之事，雙方可為此爆發不快。

昨天檢警驗屍時，陳妻也到現場，最令警方詫異的是，現場陳妻對先生的關心之情溢於言表，絲毫對丈夫帶其它女人長時間入住摩鐵不以為意。

陳修將現場一再告訴妻子「我沒有殺人」，自己現場被逮捕還情緒激動說「我要是怎麼了，我妻子要怎麼辦？」

檢警在追查時發現，陳修將把胡女「藏嬌」於汽車旅館長達1個禮拜，2人神色自若，宛若小情侶，但有一段時間胡女與1名男子電話聯繫緊密，2人是否關係曖昧因而引發陳男醋勁大發痛下毒手，都是警方要釐清的重點；對此，警方都不予證實。

胡女跟在陳修將旁多年，最後竟橫死摩鐵房間內，圖為監視器拍下她最後身影。（記者顏宏駿翻攝）

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