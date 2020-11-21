東彰道路北段預計明年中動工 拚2022年底通車

新闢東彰道路北段工程全長約10公里採平面道路設計，圖為工程示意圖。（縣府提供）

2020/11/21 17:09

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣南北縱貫山線的彰化東彰道路北段新闢工程，全長約10公里均採平面道路設計，工程細部設計下個月（12月）即將完成，預計明年（2021）年4月完成發包、6月動工，可望趕在2022年底前通車。

彰化縣東側臨八卦山脈，沿線彰化市、花壇鄉、大村鄉、員林市、社頭鄉等鄉鎮人口稠密，既有省道台一線中山路寬廣但車流高常塞車，雖另有山腳路但路窄、民宅櫛比鱗次現況根本難以拓寬，有必要再新闢另一條南北縱向快速路網，東彰道路因此應運而生。

東彰全長約28公里，分北段、中段、南延段開通，總經費高達78億元，中段（省道台76線快速道路林厝交流道至高鐵彰化站）早在2018年2月通車，北段和南段工程尚待建設，北段經費占總經費近一半，近38億元，北段計畫用地寬度28公尺，總長約10公里。

北段起點從台74甲線東外環里程9公里又960公尺處，行經花壇鄉、大村鄉及員林市，其間與縣道146線、彰70線（美港路）、彰76線（浮圳路）、縣道148線（斗苑路）、彰78線（員水路一段）平交，終點止於台76線林厝交流道並順接已通車2年多的東彰道路中段。

工務處表示，北段沿線私人農地就占了9成，地主約2200多人，多數地主同意讓縣府價購，少數地主以土地臨路為由，反對協議價格與未臨路土地相同，不同意協議價購，少數地主反對，縣府擬循徵收解決，明年初就會提報徵收計畫書給內政部審核。

東彰北段道路由台74甲花壇路段往南經花壇、大村、員林，終至省道台76線快速道路林厝交流道，往北可串聯省道台74甲線快速道路和高鐵台中站；南延段起點自高鐵彰化站南側大社南路口，向南延伸經過中州路口，轉往東南延大崙排水農路拓寬，再與縣道152線平交後採共線至二水鄉民生路口。未來整條路廊完成後，既可串聯台中市中彰快速道路與南投縣國道3號南雲交流道，發揮區域路網功能，更可有效降低國道1號中部路段車流壅塞情形。

東彰北段新闢道路，沿路私人農地多，縣府擬由協議價購和徵收解決用地問題。（縣府提供）

新闢東彰道路未來北段、南延段和中段全線都開通後，南北山線縱貫路廊完成後，可串聯台中市中彰快速道路與南投縣國道3號南雲交流道，發揮區域路網功能。（縣府提供）

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