東彰道路南北段卡「錢」關 縣府找交長會勘闢財源

2019-05-08 18:51

〔記者陳冠備／彰化報導〕立法院交通委員會今天蒞臨彰化縣考察多項交通建設，交通部長林佳龍、彰化縣長王惠美及交通委員會委員陳素月、柯呈枋陪同會勘，其中，針對「東彰道路南、北延段新闢工程」，南段工程預算從原本6.8億提高至9.4億元，北段工程用地費19.2億元，盼中央補助8成2。林佳龍說，中央支持東彰道路新闢工程，以便利東彰地區南北縱貫線交通，但經費補助問題仍須照正常程序。

「東彰道路」全長約28公里，分北、中、南3段建設，從林厝交流道至彰化高鐵站的中段已於去年1月通車，北段預計從台74甲至林厝交流道，南段從高鐵站至二水鄉彰雲大橋，未來完工後是貫穿東彰化地區南北交通的重要道路。

東彰道路北段工程建設費約37.64億元，107年11月獲交通部補助18億9849萬元，縣府自籌18億6563萬元，其中用地徵收費用達19億2030萬元，中央僅補助4億500萬元，彰縣府擔憂財政困難，希望比照之前中央補助82％、地方自籌18％來進行補助；南段工程於106年11月獲交通部補助6.84億元經費，因路線變動，增長610公尺，以達「最少民宅差除」目標，預算因而增加2.56億元，也盼交通部請求協助。

林佳龍指出，依據公路總局生活圈計畫補助要點用地及拆遷補償經費補助額度不得高於5億元，中央已補助「東彰道路北段新闢工程」用地費4億5000萬元，要再提高補助是有困難，但未來通車周邊聯絡道路要打通，中央倒是可以利用其他方式來補助。

林佳龍也說，東彰道路南段工程後來大家有新想法，將都市計畫區內道路改道計畫區外，也是為了避免拆民地與抗爭，也是省錢一種方法，加上這是立法院的交通委員會正式會議，所以交通部政策上支持，建議原本核准補助計畫部分先執行，新增610公尺路段修正計畫並儘快提報，交通部會加速來做、同步推動。

王惠美說，林佳龍部長上週來彰化看海線的建設，這週來看山線建設，如果山、海交通建設好，彰化就會不一樣，但東彰道路北段縣府需自籌15多億元，對彰化財政而言相當吃緊，認為好的政策要延續，地方進步不分黨派，拜託部長與委員們為彰化爭取建設。

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