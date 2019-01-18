美新飛彈防禦報告 規模堪比星戰

2019-01-18

〔編譯茅毅、陳正健／綜合報導〕美國總統川普十七日視察五角大廈，親自公布美國新飛彈防禦戰略「飛彈防禦檢討（ＭＤＲ）」，乃九年來美國首度更新其飛彈防禦準則。據報導，為防範中國、俄羅斯、北韓和伊朗飛彈威脅，美方可能在太空部署一層用來偵測與追蹤敵方飛彈的感應器，以及研究也許能從太空擊落飛彈的天基（space-based）武器，還有摧毀上升階段飛彈的高能雷射，在在使人回想起美國前總統雷根於冷戰時期提出的「星戰計畫（ＳＤＩ）」。

太空 下階段飛彈防禦關鍵

由於川普政府正尋求擴大美國飛彈防禦的範圍及精準度，因此新版戰略的規模將是ＳＤＩ以來首見。路透引述川普政府高層官員報導，「太空是下一階段飛彈防禦的關鍵」，前述的天基感應器將有助美國早期預警、追蹤和辨別敵方發射的飛彈，不過目前僅處於研究階段，並未定案。

華盛頓郵報報導，美國飛彈防禦多年來偏重北韓與伊朗之類「流氓國家」的威脅，新戰略除將繼續重視這類威脅，還會增添新目標：使美軍及其盟邦免於區域性飛彈威脅，尤其是中國在超高音速技術上的進展。這代表美方將以新方法來保護美軍和其在歐、亞洲、中東的盟國，避免遭敵方巡弋飛彈與超高音速滑翔載具（ＨＧＶ）攻擊。

F-35 加裝能擊落飛彈攔截器

消息人士透露，F-35戰機未來可能加裝能擊落北韓飛彈的攔截器。美軍也可能把高能雷射裝在無人機上，在朝鮮半島沿海擊落北韓火箭。亦可能測試美軍「神盾艦」的標準三型第二批次Ａ款（SM-3 Block ⅡA）飛彈能否攔截北韓射向美國的洲際彈道飛彈，以及測試部署在夏威夷的「陸基神盾」。

另外，美國目前只在阿拉斯加及加州部署陸基攔截器，為防備伊朗攻擊，該報告將提出在美國境內另覓第三處地點增設陸基攔截器的可能性。據報導，五角大廈也仔細考慮將第三處地點設在中東附近。美國國防部還將鼓勵其歐、亞和中東盟邦發展自己的防空及飛彈防禦平台，並讓這些平台能與美國系統共同運作。五角大廈亦將部署更多移動式飛彈防禦系統，一旦區域危機或衝突爆發，美國即可迅速因應，確保戰場不會遭敵方拒止、美軍能夠介入。

嗆俄 美2/2啟動退出ＩＮＦ

在另一方面，美俄十五日針對「中程核武條約（ＩＮＦ）」的最新談判宣告破裂，美國國務院次卿湯普森十七日宣布，將於二月二日啟動ＩＮＦ退出程序，通報六個月後條約作廢。

美國國務卿龐皮歐於去年十二月祭出最後通牒，要求俄方在六十天內拆除違反ＩＮＦ的「9M729陸基巡弋飛彈系統」，若未遵守美方將啟動退出程序。ＩＮＦ為美蘇在冷戰時期簽署，禁止射程五百至五千五百公里間的陸基飛彈，美方認為俄國可使用該系統轟炸歐洲。

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