委內瑞拉總統未就職 反對黨先嗆任期非法

2019-01-07

〔編譯陳正健／綜合報導〕委內瑞拉總統馬杜羅去年五月贏得連任，預定本月十日宣誓就職，但他因涉及選舉舞弊，其合法性未被美國、加拿大、歐盟、拉美多國及國內反對派承認。委國反對黨掌控的國會「國民議會」五日宣告，馬杜羅的第二個總統任期非法，呼籲軍方支持「恢復民主」。

新議長要求軍方出面 官員控美搞政變

國民議會五日開議，選出反對派「民意黨」領袖瓜伊多（Juan Guaido）擔任新議長。他在宣誓時抨擊，馬杜羅的當選不具合法性，就職將是篡奪總統權位，因此國民議會是人民唯一合法代表；軍方指揮系統已遭破壞或篡奪，但呼籲武裝部隊支持致力「恢復民主」的各種努力，他承諾將為成立過渡政府創造條件，舉行自由選舉。

前年，馬杜羅為了架空反對派掌控的國民議會，推動爭議性的「制憲會議」代表選舉，獲選者幾乎都是他的支持者，反對派人士不是入獄，就是被禁止參選，最高法院也力挺馬杜羅。因此，國際社會普遍不承認馬杜羅連任及制憲會議的合法性，美國已對委國祭出經濟制裁，強調國民議會是委國唯一及僅存的民選機構。

加拿大及十三個拉美國家組成的「利馬集團」（Lima Group），四日在秘魯首都利馬舉行外交部長會議，宣布不承認馬杜羅的總統職位，促請他將權力移交給國民議會，只有會員國之一的墨西哥拒絕簽署聯合聲明。委國官員則反控，利馬集團受到美國總統川普的直接指示，企圖鼓吹政變。

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