高鐵一地兩檢 中國再到香港抓人

2019-01-05

〔編譯周虹汶／綜合報導〕連接中國廣東省廣州市、深圳市與香港的「廣深港高速鐵路」，香港段去年九月二十三日通車且力行備受爭議的「一地兩檢」措施，四日終於爆出中國法院藉此在香港公開抓人的消息，案例迄今累積至少兩起。

根據中國《南方都市報》四日的深圳市龍崗區人民法院「首宗西九龍執行案圓滿和解」報導，該院上月十三日接獲香港西九龍高鐵站出入境邊防檢查站官員通報，得知未履行法院判決而被限制出境的中國籍鄒姓男性「被執行人」赴港，立刻派執行法官及法警前往攔截，當場將他帶回深圳調查。全案目前已達成和解並處理完畢，法院特別強調，「一地兩檢」提供旅客「便利」，但不適用於被執行人。

這起案例一度被視為中國在西九龍站抓人首例。不過，港媒查閱資料後發現，西九龍站早在去年十月二十七日就見過中國法院前來逮人，抓的還是香港永久居民。二○一五年，因房屋買賣契約糾紛，與買家在深圳南山區人民法院對簿公堂的龍姓男子，遲未依裁決交還一百萬人民幣訂金，當天見法院職員前來，馬上質疑︰「這裡是香港，你們憑什麼限制我出行？」對方卻指現場為中國有權「實施司法措施」的「內地口岸區」，龍男就在「港鐵公司的配合下」，被中國執法人員帶往深圳，最後只能要求親屬付款才獲釋。

廣深港高鐵香港段「一地兩檢」構想乃香港政府於二○一五年底提出，港府前年恃立法會親中「建制派」居多的優勢，以無拘束力議案形式讓它過關後，隔年即簽署「內地與香港特別行政區關於在廣深港高鐵西九龍站設立口岸實施『一地兩檢』的合作安排」。西九龍站劃有香港口岸區及內地口岸區，前者依香港法律設立；後者則隸屬於深圳市福田區，和營運中的車廂一樣，屬中國司法管轄範圍。

立法會議員 批港府知情不報

針對最新案例，香港民主派立法會議員毛孟靜批評港府當局知情不報，這類因小事動輒被捕事件恐令港人不安，也擔心港人習以為常。公民黨議員陳淑莊也批評港府不聞不問，顯示一地兩檢條例的本質實屬「割地」。

但曾任香港保安局局長的建制派「新民黨」立法會議員葉劉淑儀表示，逮捕行為屬上述條例的「非保留事項」，確為中國司法管轄權。同屬建制派的「民主建港協進聯盟」立法會議員張國鈞更稱「一地兩檢」發揮正常功能，受到中國法規限制的中國民眾無得逕入香港。

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