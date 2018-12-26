川普孤單平安夜 嘲笑男童相信有耶老

2018-12-26

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕因聯邦政府預算卡關而未能前往佛羅里達州度過耶誕假期的美國總統川普，廿四日聲稱自己「孤單又可憐地」待在白宮裡等待民主黨，還連發十多則推文大吐苦水，自怨自艾地將不順眼的事全罵了一遍；晚間與第一夫人梅蘭妮亞在白宮向孩子們更新耶誕老人行蹤時，川普一度自以為幽默地詢問一名七歲兒童：「你還相信有耶誕老人嗎？」並在聽到答覆後發出竊笑，隨即引發外界批評，指他是「毀掉耶誕節的討厭鬼」。

川普廿四日上午針對招致各方批評的美軍撤離敘利亞議題，推文暗諷盟友與國防部長馬提斯，聲稱美國一直大手筆資助全球許多「非常」有錢國家的軍隊，但這些國家在「貿易」上佔盡美國與納稅人的便宜。川普也批評聯邦準備理事會（Fed）是「我國經濟面臨的唯一問題」。川普還推文說：「（可憐的我）在白宮孤單地等著民主黨回來，就亟需的邊界安全問題達成協議。」

廿四日當晚，川普與梅蘭妮亞一起參與北美航太防衛司令部（NORAD）追蹤耶誕老人熱線活動。川普接聽電話時，對名為柯爾曼的兒童表示：「你還相信有耶誕老人嗎？因為七歲（還相信有耶誕老人）算是非常少數了，不是嗎？」並在聽到柯爾曼的回答後發出竊笑，回答︰「好吧！你開心就好。」

股市大跌 民主黨批川普搞亂國家

美國股市廿四日持續重挫，創下自一九三一年經濟大蕭條以來，十二月的最大跌幅。同日，下月即將接掌聯邦眾議院議長的裴洛西與聯邦參院民主黨領袖舒默發表聯合聲明，指出「今天是平安夜，而川普正讓國家陷入混亂」，指責川普無法讓聯邦政府關門僵局落幕。

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