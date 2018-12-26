荷蘭小教堂馬拉松禮拜 庇護難民家庭

2018-12-26

〔編譯魏國金／綜合報導〕荷蘭海牙塞赫布魯克區（Segbroek）一所基督新教小教堂「伯特利教會」，自十月廿六日以來，天天舉行六、七小時的禮拜，迄今禮拜時數已逾一千四百小時。耶誕假期期間，參與禮拜的信徒爆滿，教會須發號碼牌或將一些人直接擋在門外。這項被認為是荷蘭史上最長的「庇護禮拜」，為的是保護一個藏匿在教會的亞美尼亞五口之家不被遣送出境。

赦免案再度被駁回 求助教會

塔姆拉茲揚（Tamrazyan）家的男主人撒順，因擔心自己從事的政治活動危及家人生命，九年前攜家帶眷避難於荷蘭，三名子女現已廿一、十九與十五歲。兩個多月前，他們申請的「兒童赦免」（kinderpardon）—亦即家有兒童者，生活在荷蘭逾五年得免於遣送—再度被駁回後，無路可走的他們，求助於伯特利教會。

根據荷蘭一條中世紀法律，移民當局不能進入正進行禮拜的教堂，因此教會從日到夜天天舉行禮拜，出席會眾維持至少三人，以證明禮拜的正當性。教會還蒐集周邊鄰居的電話號碼，以便在教堂恐唱空城計時致電協助。從十月廿六日下午一點半第一堂禮拜舉行以來，已有來自荷蘭、德國、法國與比利時逾六百五十名牧師接力主持，他們講道、引導默想、讀經，甚至舉行「打掃禮拜」。耶誕節期間出席該禮拜，已成朝聖活動。

撒順的長女、蒂爾堡大學經濟系學生哈雅琵說，支撐他們的唯有盼望，「我們不知道未來如何…我們從學校、這裡的人們獲得支持，這使我們更加堅強。」該教會牧師斯特格曼說，他們的行動不僅是為塔姆拉茲揚一家人，也是為荷蘭四百多名應予特赦的兒童及其家庭而做，「這個家庭特別之處在於，法院兩度判定他們可以留下，國家卻兩度上訴」。

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