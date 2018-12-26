中國學術審查 英出版商撤83本期刊

2018-12-26

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國政府的言論審查已愈發變本加厲！在中國政府要求下，英國知名學術出版集團「泰勒法蘭西斯集團」（Taylor & Francis Group），今年九月起移除八十三本原定售予中國圖書館的學術期刊，其中包括直接被中國政府批評「內容不恰當」的著作。

此事曝光乃因「澳洲亞洲研究協會」（ASAA）廿日發表聲明指出，中國進口商告知泰勒法蘭西斯集團，該協會所屬期刊《亞洲研究評論》（ASR）中，有六篇文章被中國政府視為「內容不恰當」，因此被排除在圖書館的期刊採購清單之外。不過，出版商以「商業敏感資料」為由，拒絕透露相關文章的資訊。ASAA痛批，中國政府開始對學術出版品進行廣泛審查，出版社也慘遭牽連。

泰勒法蘭西斯集團證實上述消息，並坦承自九月起，已有八十三本藝術、人文及社會科學類期刊，從出售給中國圖書館的清單中移除，但未透露詳細刊名。該集團否認曾參與中國政府或其他地方的審查行動，並強調正努力恢復原先的完整期刊種類。

打造自我審查的付費長城

事實上，中國干預學術自由早有前例。去年八月，英國劍橋大學出版社（CUP）便在中國國家廣電總局脅迫下，將旗下《中國季刊》三百多篇涉及天安門事件、文化大革命、香港爭取民主、台灣等敏感議題的文章，從網站下架，數日後在壓力下推翻此決定，重新開放閱讀。

路透指出，在中國國家主席習近平統治下，中共的統治權威及其對社會、歷史、政治的觀點，正逐漸凌駕學術自由。瑞典隆德大學中國研究學者盧貝爾（Nicholas Loubere）指出，中國審查機構似乎發現，他們只要「取消訂購」，即可打造出具有審查、篩選效果的「付費長城」。

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