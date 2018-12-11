無意接任白宮幕僚長 艾耶斯年底離職

2018-12-11

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國副總統彭斯的幕僚長艾耶斯（Nick Ayers）九日透過推特，感謝總統川普、彭斯給自己服務國家與白宮的機會，並宣布他將在今年底離職，但仍會繼續與川普團隊合作。此舉相當於證實艾耶斯不會接替白宮幕僚長凱利的職位。川普八日宣布凱利將在今年底離職；下月二日將是凱利擔任白宮幕僚長的最後一天。

川普九日推文表示，他正在面試能擔當白宮幕僚長重任的人選，「假新聞一直報導艾耶斯一定是白宮幕僚長，他是我們＃ＭＡＧＡ（讓美國再次偉大）團隊的人才」，白宮幕僚長的繼任者很快將對外公布。數名白宮官員透露，川普期盼新任白宮幕僚長任職至二○二○年，協助總統競選，但艾耶斯以家庭因素為由，僅承諾可暫時任職至明年春季。

現年三十六歲的艾耶斯出身喬治亞州，育有三名幼子，曾擔任數名高知名度共和黨籍州長的顧問，現為彭斯的幕僚長，也與擔任白宮資深顧問的川普長女伊凡卡、川普女婿庫希納的交好。華盛頓郵報報導，艾耶斯有感於白宮是非多，尤其難把握與川普的相處，也擔心自己的高升會引來其他資深幕僚的不滿，對接任白宮幕僚長一職深表疑慮。

華郵引述知情人士說法，艾耶斯即將任職於美國政治組織政治行動委員會（PAC）。而川普正在考慮的白宮幕僚長繼任人選，包括白宮行政管理與預算局（OMB）局長穆瓦尼（Mick Mulvaney）、眾議員梅多斯（Mark Meadows）、財政部長努勤、司法部代理部長惠塔克、美國貿易代表萊席爾、川普前競選團隊幕僚博西（David Bossie）等人。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/