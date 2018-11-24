一帶一路重鎮 喀拉蚩恐攻敲警鐘

2018-11-24

〔編譯陳正健／綜合報導〕巴基斯坦激進組織「俾路支解放軍」（BLA）在喀拉蚩中國領事館攻擊後宣稱犯案，揚言不容中國搶奪資源。由於喀拉蚩是中國「一帶一路」倡議的投資重鎮，而俾路支省在「中巴經濟走廊（CPEC）」計畫下大舉展開建設，外界質疑這令巴國陷入嚴重債務危機，使喀拉蚩恐攻備受各界矚目。

北京將巴國視為「一帶一路」倡議的展示窗口，其中，喀拉蚩是中巴近年經濟合作重點。該城是巴國最大城市及經濟重鎮，擁有一千五百萬人口。在「一帶一路」倡議中，中巴經濟走廊（CPEC）是最大投資項目，共斥資六百二十億美元，其中主要建設是喀拉蚩西方六百多公里處的俾路支省瓜達爾港（Gwadar Port），旨在打造「巴國深圳」。

俾路支省是巴國最大、人口最少的省份，北京希望將俾路支省打造成中國連接阿拉伯海的要道，計畫建設一條從新疆喀什至瓜達爾港的貿易走廊，包括公路、鐵路、油氣能源、光纜通訊、農業、海港等綜合基建工程。去年底，中國貨物已開始從陸路運至瓜達爾港，最後該港將與喀拉蚩連結巴國北部、中國西部及中亞。

然而，自中國展開瓜達爾港建設以來，參與該港建設的工人屢遭俾路支解放軍襲擊。前年，兩名中國公民在俾路支省首府奎達市遭綁架撕票。今年八月，一輛載有中國礦工的巴士在俾路支省慘遭自殺炸彈襲擊，導致五名中國礦工受傷。

今年三月，俾路支解放軍已指控，中巴兩國掠奪俾路支省的資源。中國也因對新疆維吾爾族的鎮壓，在同屬穆斯林的巴國面臨批評。

反對者痛批，中國貸款援建項目是巴國債務風險瀕臨爆裂的主因之一。自今年初起，巴國外匯儲備已大減四十二％，大約只剩七十八億美元。巴國向國際貨幣基金（IMF）求助未獲回應，中國可能仍是巴國解決危機的資金來源之一，但亦加深經濟依賴。

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