不爽習禁評 中國2網友被失蹤

2018-11-13

〔編譯陳正健／綜合報導〕兩名中國青年最近分別拍攝網路影片表達政治意見，公開反對一黨專政，要求結束獨裁，其中一人穿著寫有「反對習禁評倒行逆施」的上衣，抨擊中國國家主席習近平箝制言論自由。兩人目前都行蹤不明，疑似已因此「被失蹤」。

「美國之音」（ＶＯＡ）中文網報導，在美國的中國作家、獨立中文筆會會員付振川，透過「推特」發布影片，片中男子為二十三歲甘肅青年張盼成，網名為「子慕予兮」，剛辭去在北京大學的保全工作。他在片中引述宋代名將文天祥的詩句「人生自古誰無死，留取丹心照汗青」，批評極權體制下沒有安全的人，包括極權者本身；相較於蔡元培擔任北大校長時的繁榮，如今的北大「死氣沉沉」，呼籲大家站出來，要民主自由，要公平正義。

張盼成還說，他反對未經法定程序便將六百億美元送給外國人（意指中國承諾提供六百億美元援助非洲），並聲援失蹤的異議和工運人士，以及被關進「再教育營」的新疆維吾爾族。

另一段影片則是據稱網名為「路西法」的張盼成友人祁怡元所拍攝。他在影片中穿著黑色上衣，正面以白字寫著「捍衛言論自由，釋放維權律師，恢復律師資質」，反面寫著「反對習禁評倒行逆施，反對共產黨一黨獨裁」。在影片下半段，祁怡元走到北京新華門外，透過手機視訊與張盼成連線通話，但遭數名公安制止，畫面隨之中斷。

ＶＯＡ試圖聯繫張盼成，他聲稱自己情況不佳，不便通話；祁怡元則已於一天前失聯。付振川認為他們隨時可能被抓，呼籲網友關注。

中國最近「被失蹤」案例層出不窮。七月四日，湖南籍女子董瑤瓊在上海朝習近平宣傳畫像潑墨，被送至精神病院，與外界失去聯繫，連聲援她的畫家華湧也已失聯。在廣東深圳聲援佳士科技勞工運動的北大畢業生岳昕等人，目前也行蹤不明。