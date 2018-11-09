不爽提問 川普「勝選」記者會失焦

2018-11-09

〔編譯茅毅／綜合報導〕六日投開票的美國期中選舉落幕，美國總統川普七日在白宮記者會上指稱，六日是個「令人難以置信、非常棒的日子」，共和黨「打破歷史」，不只在參院的優勢擴大，眾院席次也「大大優於預期」。他亦向民主黨和很可能回鍋眾院議長的該黨議員裴洛西遞出橄欖枝，表示「希望見到兩黨合作」，但前提是民主黨不會對他發動調查及杯葛其政策。然而，這場九十分鐘的記者會卻因川普與美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）記者起口角而失焦，該記者的採訪通行證隨後竟遭白宮收回。

面對民主黨奪回眾議院控制權，川普不願認輸，還誇耀擋下民主黨的藍潮，目前選舉已過，「大家都在愛河裡（in love）」，「我認為，結果非常接近於大獲全勝」。他並點名嘲笑選戰時與他保持距離，最後卻落選的共和黨候選人，稱「他們選得很糟，我不確定該高興還是難過」。

外界盛傳民主黨將在眾院針對與川普有關的案件動用傳喚權、調查權，例如因川普拒絕公開而引發爭議的退稅資料與「通俄門」案。川普在記者會上反嗆，他「很想看到團結、和平、愛」，但若民主黨企圖對他展開調查，那就沒有和平與愛。裴洛西則回應，「我們已受夠了撕裂，國會未來將致力團結之道。」

水火不容的川普與ＣＮＮ也成為記者會的插曲。ＣＮＮ記者阿科斯達（Jim Acosta）提問川普在選戰時「妖魔化」中美洲移民大軍的尖銳問題，兩人爆發爭執。面對不斷追問，川普先說，「夠了，放下麥克風」，然後作勢離開，一名白宮實習生隨即上前試圖拿走阿科斯達的麥克風，但沒成功。川普見狀伸出手指，對著阿科斯達飆罵，稱「ＣＮＮ該感到慚愧，你既粗魯又糟糕透頂，ＣＮＮ不該有你這種記者」。之後提問的國家廣播公司記者為阿科斯達辯護，又惹川普回嘴「你也不是最好的」。阿科斯達起身繼續與川普開槓，再挨罵ＣＮＮ報假新聞，是全民公敵。稍後白宮以阿科斯達伸手碰觸女實習生，取消採訪證。阿科斯達否認，ＣＮＮ聲明支持記者。