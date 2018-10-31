戰時徵用工判賠 日拒南韓判決

2018-10-31

〔駐日特派員林翠儀／東京三十日報導〕日本與中國關係回溫，與南韓的關係卻每況愈下。被視為將再次引發日韓摩擦的戰時徵用勞工賠償案，南韓最高法院三十日裁定，日本新日鐵住金（舊稱「新日本製鐵」）必須賠償四名原告四億韓元（約一一七四萬台幣）。這是在南韓發起的戰後補償訴訟中，首次確定勒令日企賠償，日本首相安倍晉三和外務大臣河野太郎對此均表示無法接受，未來不排除尋求國際訴訟等可能途徑。

日本媒體報導，目前十四起同類訴訟中，共有逾七十家日企成為被告，敗訴的可能性也因此增加。安倍下午在眾議院院會答詢時表示，判決與國際法不符，日本將堅決應對；外相河野也召見南韓駐日大使李洙勳表達抗議。南韓外交部則低調表示，雙方必須凝聚智慧，不讓此次判決對兩國關係產生負面影響。

這起訴訟案始於二○○三年，二次世界大戰期間在岩手縣製鐵所工作的李春植等四名韓國人，以殖民時期被迫從事強制勞動為由，在日本向新日鐵住金提告，日本法院判決原告敗訴。○五年，原告再於南韓提訴，一審及二審也告敗訴；然而，二○一二年日韓交惡，南韓最高法院於同年作出「個人請求權有效」見解，發回更審，全案也豬羊變色。

日本政府向來主張，日韓兩國在一九六五年簽署「日韓請求權協定」時，日本提供南韓五億美元援助，其中三億為無償援助，包括國家與國民個人相關請求權問題至此已獲得「最終解決」。一三年，首爾高院重審該案，判決新日鐵住金須賠償原告每人一億韓元（約三百萬台幣），被告不服上訴，南韓最高院經過五年審理，三十日作出被告必須賠償的終審判決。

這起纏訟十幾年的官司，原告除李春植外均已過世，各審判決結果受到日韓關係變化左右，南韓媒體甚至質疑，前總統朴槿惠執政後期曾向最高院施壓，導致審理延宕。判決結果也將影響日韓關係，日方認為，原告勝訴代表「日韓請求權協定」被否定，此事應由南韓政府出面，若外交協商無法解決，最後可能向聯合國國際法院（ＩＣＪ）提訴。