不容港獨 特首：基本法23條立法應馬上做

2018-10-11

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港行政長官（特首）林鄭月娥十日在立法會發表任內第二份施政報告，談及「港獨」議題時重申，「絕不容忍任何鼓吹香港獨立，危害國家主權、安全及發展利益的行為」，並針對《基本法》關於國家安全的第廿三條立法問題表態，強調港府有「憲制責任」為廿三條立法，而且「她的說法與過往不同」，相關立法「應該馬上做」，但目前沒有時間表。

挺馬凱議員遭驅離議場

在林鄭月娥施政報告之前，多名立法會議員因舉標語、喊口號表達抗議，被直接請離議場，另有多名泛民主派議員在林鄭入場後離席表達抗議；本屆立法會直選得票數最多的朱凱迪，被架出議場時高舉標語「反對東大嶼都會填海計畫」；本屆立法會最年輕的議員區諾軒、「人民力量黨」議員陳志全、泛民派議員毛孟靜因聲援「馬凱簽證事件」，高呼「捍衛新聞自由」等口號，被立法會主席梁君彥驅離議場。泛民派「公民黨」黨魁楊岳橋則表示，公民黨離席抗議是要表達對政府決定破壞「一國兩制」的不滿。

《基本法》第廿三條規定，香港政府必須自行立法，禁止分裂國家和煽動叛亂等罪行。換言之，港府可就該法具體規範港獨行為。此前，北京當局二○○二年曾要求港府立法，但引發五十萬港人於隔年七月一日上街反對，導致相關提案擱置至今。

另一方面，香港外國記者會（ＦＣＣ）副主席、英國金融時報亞洲新聞主編馬凱（Victor Mallet）遭港府拒絕續發工作簽證一事，連日來已引發英國外交部、美國駐港總領事館及歐盟輪番譴責。英國外交大臣韓特（Jeremy Hunt）九日揚言，若港府未能提出合理解釋，不只損及香港人權和新聞自由，英國也只能「將此舉視為出於政治動機」。不過，林鄭十日堅持以「不評論個案」為由，拒絕回答馬凱事件相關提問。

毛孟靜十日告訴法新社，林鄭慣用恐嚇手段壓制異議，「她正試圖以恐懼管理香港」。法新社分析，林鄭反覆利用「一國」及「法治」恐嚇港獨人士，實為安撫北京的作法，但林鄭表態就《基本法》第廿三條立法，可能為香港社會埋下「重磅炸彈」，這也顯示她身上背負許多政治壓力。