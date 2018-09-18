中客大鬧瑞典旅館 中國炒作外交紛爭

2018-09-18

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國曾姓一家三口在瑞典斯德哥爾摩的旅遊糾紛，在中國各大官媒未了解事件梗概便出手護航的情況下愈鬧愈大。中國外交部十七日加碼抨擊，瑞典警方執法有違人權，且當局遲未回應中方關切，也不符外交慣例，將事件推升至外交層級。然而，此事源於曾姓一家訂房疏忽，中方卻見獵心喜，趁勢抹黑瑞典，疑是針對達賴喇嘛近日訪問瑞典，以及瑞典批評中國拘禁瑞典籍公民桂民海等事件，做出反擊。

曾姓一家三口月初赴斯德哥爾摩旅遊，原訂二日投宿Generator旅館，但因比預訂日期提早一天抵達，因而無法順利入住。曾姓兒子十五日向中共黨媒「環球時報」投訴，聲稱旅館拒絕他們在大廳休息，甚至大罵「立刻滾出去」；而瑞典警方到場後，竟粗暴將患有心血管疾病的父親推倒、拖出旅館扔在地上，導致他當場發病，出現抽搐、意識模糊等狀況；三人還被帶入警車毆打、威脅，最後甚至被丟到墳場。

倒地抽搐 自導自演

然而，瑞典媒體從旅館和警方角度重建事發經過，指三名中國觀光客搞錯日期提前抵達旅館後，館方以無空房為由請求三人離開，但他們不僅不從，還與職員發生爭執，館方是因感受到威脅，才請警方到場。更重要的是，目擊者指稱，警方一直試圖緩和場面，三人卻大嚷大叫「這是殺人啊」，甚至自行撲倒在地，「看起來像在『表演』。」為避免擾及他人，警方才會將三人載往一座全天候開放的教堂，而教堂旁邊正巧是墓園。

在真相曝光後，環時、人民日報和新華社等中媒的護航不攻自破，但包括中國駐瑞典大使桂從友在內，仍持續批評瑞典。桂從友在接受瑞典媒體訪問時聲稱，中國公民未違反瑞典法律，卻遭到「粗暴對待」，令他不解和震驚。但當記者出示曾姓一家「自導自演」的影片時，桂卻避而不答。針對中國大使館發佈「安全提醒」，記者反問旅遊糾紛隨處可見，是否認為瑞典旅遊更危險？桂竟稱這種事「在中國不會發生」。

中國要求調查 瑞典未回應

中國外交部發言人耿爽十七日也批評，中方已向瑞方提出交涉，要求瑞方徹查和通報，但瑞方迄今未告知調查進展，也未回應中國使館見面溝通的請求，不符外交慣例和國際作法。瑞典政府內部匿名人士猜測，中國官方和媒體大動作回應此事，與瑞典關切香港銅鑼灣書店瑞典籍股東桂民海在中國遭捕，以及西藏精神領袖達賴喇嘛十四日訪問瑞典有關。