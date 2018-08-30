「貧乳是身體缺陷」 俄官員挨轟歧視

2018-08-30

〔編譯陳正健／綜合報導〕俄羅斯建築公司「Akvilon Invest」先前在街頭架設廣告看板，顯示一名穿著黑色蕾絲胸罩的嬌小女性，拿著布尺量著她的平坦胸圍，廣告標語則寫著「價格雖然便宜，卻有許多綜合設施」。俄國廣告監管單位「聯邦反壟斷局」（ＦＡＳ）廿八日裁決該廣告違法，但裁決文中卻指稱貧乳的女性是「身體缺陷」，反而招致女權人士撻伐。

今年四月，俄國阿漢格斯克地區聯邦反壟斷局接獲申訴，指控該廣告性別歧視。聯邦反壟斷局廿八日裁定，該廣告投射「冒犯女性的形象」，已違反聯邦廣告法律，故對該建商開罰。爭議的是，該單位裁定時竟還補述：「專家委員會發現，該廣告指出女性的生理缺陷（貧乳）。」

事後，該裁定文件在俄國社群網站流傳。俄國女權人士克拉西利妮科娃（Nastya Krasilnikova）抨擊，性別歧視是俄國文化的一部份，裁決文撰述者可能確實認為女性貧乳本來就是身體缺陷。

其實，「Akvilon Invest」廣告爭議早有前例。今年一月，該公司曾展示一個新年廣告看板，圖片主角是一名肥胖女性，標題寫著「假期後連折扣也變肥了」。另有廣告展現一名寬衣解帶的裸背女性，宣稱該公司公寓比「與照片中脫衣女性一起租屋還便宜」，俄媒「Meduza」稱此乃暗指妓女。