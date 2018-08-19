破解即時通 傳美要求臉書解鎖

2018-08-19

〔編譯張沛元／綜合報導〕消息人士指出，美國司法部正試圖透過法律途徑迫使社群媒體巨擘「臉書」破解其即時通（Messenger）應用程式的編碼，好讓執法單位能在進行犯罪調查時聆聽嫌犯的語音訊息。美國政府先前曾因蘋果公司拒絕把加州聖伯納迪諾恐攻案的死亡嫌犯的iPhone解鎖而與蘋果對簿公堂，如今又把矛頭指向臉書，勢必再掀科技公司是否該調整產品好讓政府進行監控的論戰。

本案目前在加州的一個聯邦法庭封緘處理中，因此無法取得公開檔案；但根據曾聽取此案簡報的知情人士表示，臉書已對司法部所提出的解鎖Messenger的要求提出質疑，指稱Messenger是端到端加密（end-to-end encryption），意即只有通話兩造能存取該對話。普通的臉書訊息、Alphabet的Gmail以及其他通訊，是由服務提供者在傳輸時進行加密，因此能應法庭命令進行監聽；但端到端加密則相反，是在未對服務提供者透露任何情報下，將訊息直接從一名使用者傳給另一名使用者。

臉書說，若要他們應政府要求，只能重寫Messenger的編碼以去除加密，要不然就是駭入政府鎖定的調查對象的Messenger。司法部與臉書都不願對此案發表評論。

法律專家對於美國政府能否透過法律途徑迫使臉書就範，看法不一；前法官、曾代表加州聖伯納迪諾恐攻案受害者的聯邦檢察官拉森說，政府在尋求取得電話通訊上必須採取高標，但美國憲法允許合理搜索，只要能達標，科技公司便無法推三阻四；但史丹福大學法學院網際網路與社會中心的隱私事務主任吉達里說，聯邦規範人員不該把竊聽法擴大涵蓋到未與現行電話基礎建設緊密整合的聊天、電玩或其他網際網路服務上。

目前並不清楚法官的判決會造成何等影響。部分法律專家表示，倘若司法部勝訴，美國政府可能會對其他科技公司如法炮製，要求這些公司重寫其受歡迎的加密服務，如另一個即時通訊應用程式Signal，以及有十多億用戶、同時提供語音與文字傳輸的臉書WhatsApp。

解碼爭議 與掃黑有關

根據了解，臉書Messenger解碼爭議源自加州佛雷斯諾，與調查洛杉機黑幫MS-13有關。美國總統川普曾點名掃蕩此一活躍於美國與中美洲的幫派，視該黑幫為美國移民政策鬆散的象徵，並曾痛批MS-13成員是「畜生」。