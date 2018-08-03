習近平下令軍隊停止經商

2018-08-03

〔編譯陳正健／綜合報導〕在中共八月一日建軍節九十一週年前夕，中國國家主席習近平下令軍方，需於今年底前停止經營幼兒園等有償經濟活動，據信此舉旨在打擊軍中貪汙。然而，美國中文媒體「明鏡新聞網」主編何頻認為，中國雖大幅度提高軍隊薪資，但與其他政府官員相比，收入差距仍然不小。北京斬斷軍隊經濟來源，但如何安定軍心，將是習近平將面臨的長期問題。

幼兒園等有償服務 今年底收攤

習近平於七月卅一日的中共中央政治局「學習會議」上表示，全面停止軍隊有償服務，對實現黨的新時代強軍目標、全面建成世界一流軍隊、鞏固黨的執政地位、確保國家長治久安，都具重大意義。全面停止軍隊有償服務要在二○一八年底前完成。對違犯的人要嚴肅處理，絕不姑息遷就。

中國軍隊於一九七○年代改革開放後由於缺乏資金，開始進行商業活動，於八○年代中期達到高峰，當時中國有兩萬多家由軍事部門設立的企業，直到九一年才開始限制軍隊經商，漸次推行清理政策。有償服務包括醫院、幼兒園、軍事用地及建築物出租等，但這些活動除了特例已在九八年前禁止。

新華社指稱，習近平的指示沒有例外、折扣及權宜妥協，旨在藉由消除軍中商業額外津貼及兼職機會，淨化軍隊及降低貪汙。習於三年前承諾停止所有軍隊有償服務。截至六月底，約有十萬家軍方企業已經關閉，但有六千個敏感複雜的企業仍在運營。

旅美政治學者王軍濤向自由亞洲電台表示，解放軍機構外力難以介入，以致國家管理薄弱，影響經濟、外貿與形象，不少軍事機構地處都市鬧區，完全對社會封閉，以經濟效率來說並不划算，但在中國目前機制下，當局也只能採取一刀切的方式處理。中國清理軍隊經商辦企業迄今已廿七年，但問題仍未徹底解決，還出現解放軍總後勤部前副部長谷俊山這樣貪腐數億的大老虎。