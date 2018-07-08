梅伊取得共識 爭設英歐自由貿易區

2018-07-08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕針對英國脫歐後與歐盟的關係，英國首相梅伊六日與內閣馬拉松式開會後，終在英方談判立場上達成共識。英方期望與歐盟設立農、工產品的自由貿易區，建立對商界友善的關稅模式，以避免北愛爾蘭出現「硬邊界」問題，但資本、服務業和人員流動等範疇，仍計畫實施一定限制。然而，歐盟是否對英方提案照單全收，仍是未知數。

英國政府近幾個月在脫歐議題上分歧嚴重，距離明年三月二十九日正式脫歐，只剩倒數九個月。首相梅伊十二日在鄉間別墅「契克斯」（Chequers）召集內閣，揚言已找好各首長接班人，威脅不支持其脫歐計畫的部會首長應立刻請辭，且必須自行走路一．六公里搭車回家。經過近十二小時不得使用手機的閉門會議後，包括多番挑戰梅伊主張的外交大臣強森在內，內閣對梅伊的談判策略一致首肯。

具體而言，英方將向歐盟提議設立英歐自由貿易區，為農產品和工業產品建立共同規則，以消除農、漁、食品等商品的貿易障礙，並保護汽車工業等產業所倚賴的完整供應鏈和及時生產系統，而這也意謂著英國將繼續符合歐盟的食品和商品標準規定。不僅如此，英方也承諾，環境、就業、氣候變遷、消費者保護等領域上的措施，在脫歐後不會低於目前的水準。

英方將建立一項有利企業發展的新關稅模式，計畫分階段逐步引入，消除英國與歐盟間海關檢查和管控之需求，以建立聯合關稅區為目標，使英國脫歐後在執行國家貿易政策時，可與歐盟保持物流暢通，並可自由地與非歐盟國家簽訂新的貿易協議。英方相信，自貿區及新關稅計畫可減少邊境摩擦，確保雙方履行對北愛爾蘭與愛爾蘭的承諾。

結束自由人口流動政策

不過，針對銀行、金融等構成英國經濟主體的服務業，英方仍將設立獨立的運作架構，以保留自行制定規則的空間。至於自由人口流動政策也將結束，但英方將建立新機制，使英國和歐盟公民方便進出兩地，包括就學和工作。

此外，英方將和歐盟建立共同制度架構，確保雙方對共同協議之後續詮釋；但相關紛爭須經各自法院審理，且歐洲法院（ＥＣＪ）不再具備最終裁決權。