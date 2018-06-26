川普轟非法移民入侵 即刻遣返

2018-06-26

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普二十四日將取道墨西哥湧入美國的中南美洲與墨國移民比喻為「入侵者」，表示應剝奪其應有的司法程序，立即將他們遣送回國。民權團體「美國公民自由聯盟」（ACLU）指控，川普此言不僅不合法，也違反他宣誓維護的美國憲法，而「任何宣誓維護憲法與法律的公僕應明確拒絕接受」。

民權團體批評川普不合法又違憲

川普的反非法移民立場乃其總統選戰的核心政見，他在今年五月初實施「零容忍」政策，逮捕所有非法越界的成人，致使他們與同行的子女骨肉分離，引發抨擊聲浪。儘管川普上週停止拆散移民家庭的作法，但他仍視打擊非法移民為十一月期中選舉的關鍵議題。他二十三日在拉斯維加斯的造勢活動上說，「強邊防、無犯罪」是共和黨國會選舉的致勝議題。

翌日，川普推文說，「我們不允許這些人入侵我們國家，當有人進入，我們必須立即、無須經法官或法庭審理，將他們送回去。我們的體制是對良好的移民政策、法律與秩序的嘲弄」，「多數兒童沒有父母陪同入境，…我們被全球恥笑的移民政策，對完成合法程序且已等候多年的那些人而言，非常不公平」，「移民必須要能帶來好處—我們需要有助於讓美國再次偉大的人」。

在川普發表該推文前，美國國土安全部（DHS）才宣布，有五二二名因「零容忍」政策而與父母分離的兒童已與至親團圓，另有二○五三名兒童仍由美國衛生及公共服務部照顧。