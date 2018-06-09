杜絕低頭族 法中小學禁用手機

2018-06-09

〔編譯陳正健／綜合報導〕法國下議院國民議會七日通過法案，禁止十五歲以下的公立中、小學孩童在校園內使用手機，旨在改善學童上課專心度，預防網路霸凌及避免接觸色情，若經上議院參議院通過，法國將成為世界首個全面實行此禁令的國家。然而，反對黨抨擊，該法案只是政治噱頭，難以付諸實行。

法國總統馬克宏於去年大選時承諾實行這項法案。該法及其修正案規定，十五歲以下孩童在公立學校內不得拿出手機，只能放在背包，教師在上課時間也得收起手機。據統計，法國五萬一千間小學及七千間中學裡已有半數在校內禁用手機，但官員表示，這些措施需要更強的法律依據。

該法案正送交參議院審議，若通過將於今年九月新學年開始實行。法國教育部長布朗凱稱此為「二十一世紀的法案」及「因應數位革命的法案」。他告訴國會議員，對未來科技保持開放態度，不代表要全盤接受它們的使用。

二○一六年調查顯示，法國十二至十七歲學童中，將近十分之九擁有一支手機。許多家長憂心，孩童花太多時間盯著手機螢幕，以及網路霸凌事件增加。教師們則抱怨，學童在課堂上互傳簡訊，並在社群網站聊天。

不過，反對人士批評，這項新法未訂立確切罰則，無法杜絕手機使用，且教師無權從學生身上沒收非危險性物品，學生仍可能透過假裝翻尋背包，輕易使用手機。反對團體亦稱此新法「無用」，強調二○一○年一項法律早已禁止上課時間使用手機。

法國部分教師亦不滿上課必須收起手機，主張他們需要手機以防緊急事件發生。二○一五年，美國紐約市長白思豪曾基於安全理由，解除學校手機禁令，因為家長應被允許與孩童保持聯繫。