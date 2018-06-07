《畢典致詞 名人開講》掀「我也是」革命 法羅：相信內心聲音

2018-06-07

〔編譯管淑平／綜合報導〕因報導好萊塢知名製作人哈維溫斯坦性醜聞，掀起全球「我也是（#MeToo）」社會運動，而摘下今年新聞界最高榮譽「普立茲獎（Pulitzer Prize）」的記者羅南．法羅（Ronan Farrow），五月初在洛杉磯羅耀拉瑪麗蒙特大學（Loyola Marymount University）畢業典禮上發表演說，披露他撰寫溫斯坦性醜聞的報導期間所面臨的不安、低潮和威脅，並以自身經驗鼓勵即將出社會的學子，在徬徨時「相信你內心的聲音」，秉持道德準則，堅強、勇敢地做正確的事。

秉持道德準則 勇敢做正確的事

現年三十歲的法羅是知名導演伍迪．艾倫和資深女星米亞．法羅之子，他披露溫斯坦性醜聞的七千字報導，二○一七年十月經「紐約客」雜誌刊出後，喚起社會重視存在已久的藉權勢性騷擾問題，他因此與同樣揭露此事的兩名紐約時報記者，共同摘下今年普立茲獎最高榮譽「公共服務獎」。

賠上記者生涯 也要對得起良心

然而，法羅指出，他得獎的風光背後，是在調查採訪過程中遭受種種挑戰、威脅和煎熬，一度使他情緒崩潰，事業也瀕臨瓦解。他說，準備報導溫斯坦性醜聞時他並不出名，當時任職的新聞機構合約到期，他追查這起醜聞也斷送新的工作機會，出版商也拋棄他，「連我花了多年心血寫的報導手稿，一頁都不願意看」；他被跟蹤、威脅到被迫搬家，「一名有錢有勢的男子」揚言要找全國最頂尖的律師，告他告到無路可走。

當時，包括他的老闆、經紀人，甚至他所愛的人都不看好，因為他們認為，為一條新聞犧牲太多人，賠上自己整個記者生涯，「不值得」。這些質疑讓他不禁自問，即使克服種種困難，刊出這篇報導，也不知道有沒有人在乎。他因此壓力大到一度在採訪行程中崩潰落淚，認為這次「賭太大」。他說，堅持下去，是因為若不說出那些冒險披露此事的女性故事，「我一輩子良心不安」。

法羅說，在事情產生影響力前，你沒把握是否該奮戰下去，因為你不確定自己是在做對的事情，還是出於自負、想贏、想當英雄的心態。「我們置身於一種文化，這種文化…告訴我們息事寧人，而非勇於捋虎鬚」，「告訴我們不要相信那股要你奮戰的聲音」。

他期許在座畢業生，未來職涯中總會面臨不清楚什麼是「正確的事」的時刻，「我希望在那種時刻，你能寬待自己，但要相信心裡那股聲音，因為這正是我們最需要人們以其道德準則，而非鼓勵野心、聳動、名氣和粗俗，不計代價只求勝利的淺薄文化為依歸的時候。」