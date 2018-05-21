川普長子 被爆密會以沙2國企業家

2018-05-21

〔編譯魏國金／綜合報導〕紐約時報十九日披露，在二○一六年美國總統大選前三個月，共和黨候選人川普的長子小唐納，在紐約川普大廈與一名以色列社群媒體專家，以及一名擔任沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國兩位王儲密使的企業家會面，他們對川普選戰提供協助。華爾街日報也指出，特別檢察官穆勒已將俄羅斯介入美國大選的「通俄門」調查，擴大釐清川普競選陣營與前述人士的關係。

通俄門檢察官 釐清密會人士關係

紐時指出，川普金主、爭議性的軍事業務承包商「黑水」（Blackwater）公司前執行長普林斯（Erik Prince）安排這場會面，與會的「密使」是曾受僱普林斯的黎巴嫩裔美籍商人納德（George Nader）。納德告訴小唐納，「領導沙國和阿聯的王儲渴望協助令尊贏得大選，成為總統」。在場的以色列企業家薩梅爾（Joel Zamel）則論及他的公司將如何協助選戰取得優勢。據稱該公司曾提出「一套數百萬美元的社群媒體操縱計畫，以協助川普勝選」；至於該計畫是否被執行，則尚待釐清。

華爾街日報指出，薩梅爾專精社群媒體與情報蒐集，他創辦群眾外包（crowdsourced）分析公司Wikistrat，以及座右銘為「塑造真實」的機密私人情報公司Psy Group。

小唐納︰對這些人的推銷沒興趣

對此，小唐納的律師福特法斯（Alan Futerfas）聲明，「小唐納記得在二○一六大選前，與普林斯、納德以及可能叫做薩梅爾的人會面，他們向小唐納推銷社群媒體平台或行銷策略，但他沒有興趣。」

納德一月間在華府杜勒斯機場被聯邦調查局（FBI）人員攔截並訊問，他也配合穆勒的通俄門調查。納德二○一六年十二月曾參與阿聯官員和川普核心圈成員在紐約會面，以及今年一月阿聯官員與普林斯在塞席爾群島會面。此外，他也出席普林斯與一名俄國銀行家在該群島的密會。沙國高層官員告訴紐時，並未聘僱納德或授權他代表王儲發言。