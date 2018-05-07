SpaceX新創意 NASA警告有風險

2018-05-07

〔編譯陳正健／綜合報導〕華盛頓郵報五日報導，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長穆斯克的「太空探索科技公司（SpaceX）」已發揮創意，使其「獵鷹九號（Falcon 9）」火箭更加強勁，方法是將推進劑維持在超低溫以縮小其尺寸，以便在燃料箱裝載更多推進劑。然而，美國國家航太總署（ＮＡＳＡ）專家警告，此舉可能造成重大風險，恐有犧牲人命之虞。

維持超低溫 以便裝載更多推進劑

航太安全專家指出，在極度低溫下，推進劑必須在火箭起飛前裝載，當時太空人也已登上火箭，操作過程中只要發生意外或產生火花，即有可能爆炸。在SpaceX準備載人上太空軌道之際，美國國會議員與ＮＡＳＡ安全顧問已提出警告，監督組織也指出「潛在安全風險」。

ＮＡＳＡ顧問團在一封信中警告，SpaceX的作法與五十多年來的安全標準相左。二○一六年九月，獵鷹九號火箭曾在裝載燃料、進行引擎測試前爆炸，引發ＮＡＳＡ對太空人的安全疑慮。

對太空人有安全疑慮

除ＮＡＳＡ外，負責監督波音載人上國際太空站（ＩＳＳ）合約的波音公司乘務經理穆赫蘭（John Mulholland）也強調，前述燃料方案曾遭ＮＡＳＡ拒絕，因為在裝載濃稠的推進劑時，本質上就處於不穩定狀態。ＮＡＳＡ曾在一九八六年「挑戰者號」太空梭以及二○○三年「哥倫比亞號」太空梭兩起意外中，折損十四名太空人。

不過，穆斯克的新奇構想還不僅止於此。美國有線電視新聞網（CNN）報導，穆斯克五日推文透露，他還想開糖果店，而且他對這項計畫「非常、非常認真」（super, super serious） 。消息傳出後，引發網友熱烈討論。