中國捐馬克思銅像 攪翻德小鎮

2018-05-06

〔編譯張沛元／綜合五日外電報導〕一尊由中國捐贈、尺寸比真人還大的社會革命主義者與共產主義之父馬克思塑像，在五日馬克思兩百歲冥誕當天，於其出生地、德國西部城市特里爾（Trier）正式揭幕，但也引來包括反共產主義者、共產主義受害者的反對與抗議。

這位十九世紀學者，被特里爾市推崇為「特里爾偉大之子」，並為他的兩百歲冥誕舉行六百場活動，其中重頭戲莫過於為這尊來自共產中國、高度達四．四公尺的塑像揭幕，與會者除了德國社民黨要人，還有一支來自中國的代表團。每年接待約五萬名中國遊客的特里爾市市長萊布表示，該市以友誼象徵接受此塑像，認為有助於民眾面對馬克思，或許能藉此修正若干判斷與偏見。

但反對人士對官方說法充耳不聞。「共產主義暴政受害者團體聯盟」主席東布羅夫斯基說，他們要抗議馬克思思想啟發了史達林政權，所以要大聲反對馬克思塑像揭幕，「我們支持關於馬克思的辯論，但反對崇拜馬克思。」東布羅夫斯基更斥責特里爾接受中方致贈塑像，是對曾受共產政權迫害者的不敬與殘酷。此外，在前東德地區享有高支持率的德國極右派政黨「另類選擇黨」（AfD），則另外在特里爾市中心舉行以「把馬克思從塑像台座拉下來」為主題的遊行。

稍早，德國筆會四日表示，在目前遭居家軟禁的諾貝爾和平獎得主、中國已故政治異議人士劉曉波之妻劉霞獲釋前，不該為這尊來自中國的馬克思塑像揭幕。

馬克思的思想被後人用來打造共產主義，但社會主義國家如前蘇聯與中國，卻因迫害人權而惡名昭彰。不過，出席紀念活動的歐盟執委會主席容克在致詞時，聲稱不應該用馬克思追隨者所犯下的殘暴行為來評價馬克思，但他的演說遭到一名示威者打斷，該名示威者隨後被安全人員帶離。

  • 一尊由中國捐贈的馬克思塑像五日在馬克思兩百歲冥誕當天於其出生地、德國西部城市特里爾揭幕。（美聯社）

    一尊由中國捐贈的馬克思塑像五日在馬克思兩百歲冥誕當天於其出生地、德國西部城市特里爾揭幕。（美聯社）

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