中國捐馬克思銅像 攪翻德小鎮

2018-05-06

〔編譯張沛元／綜合五日外電報導〕一尊由中國捐贈、尺寸比真人還大的社會革命主義者與共產主義之父馬克思塑像，在五日馬克思兩百歲冥誕當天，於其出生地、德國西部城市特里爾（Trier）正式揭幕，但也引來包括反共產主義者、共產主義受害者的反對與抗議。

這位十九世紀學者，被特里爾市推崇為「特里爾偉大之子」，並為他的兩百歲冥誕舉行六百場活動，其中重頭戲莫過於為這尊來自共產中國、高度達四．四公尺的塑像揭幕，與會者除了德國社民黨要人，還有一支來自中國的代表團。每年接待約五萬名中國遊客的特里爾市市長萊布表示，該市以友誼象徵接受此塑像，認為有助於民眾面對馬克思，或許能藉此修正若干判斷與偏見。

但反對人士對官方說法充耳不聞。「共產主義暴政受害者團體聯盟」主席東布羅夫斯基說，他們要抗議馬克思思想啟發了史達林政權，所以要大聲反對馬克思塑像揭幕，「我們支持關於馬克思的辯論，但反對崇拜馬克思。」東布羅夫斯基更斥責特里爾接受中方致贈塑像，是對曾受共產政權迫害者的不敬與殘酷。此外，在前東德地區享有高支持率的德國極右派政黨「另類選擇黨」（AfD），則另外在特里爾市中心舉行以「把馬克思從塑像台座拉下來」為主題的遊行。

稍早，德國筆會四日表示，在目前遭居家軟禁的諾貝爾和平獎得主、中國已故政治異議人士劉曉波之妻劉霞獲釋前，不該為這尊來自中國的馬克思塑像揭幕。

馬克思的思想被後人用來打造共產主義，但社會主義國家如前蘇聯與中國，卻因迫害人權而惡名昭彰。不過，出席紀念活動的歐盟執委會主席容克在致詞時，聲稱不應該用馬克思追隨者所犯下的殘暴行為來評價馬克思，但他的演說遭到一名示威者打斷，該名示威者隨後被安全人員帶離。