兩段婚姻三子女 情史豐富離婚收場

2018-03-15

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕天文物理學家霍金感情生活堪比他所提出的理論，複雜多采，讓人霧裡看花。他過世的消息傳出後，兩位前妻潔恩．威爾德（Jane Wilde）與伊萊恩．梅森（Elaine Mason）暫無任何表示，只有他與潔恩所生的三個孩子發表聲明。根報導，不堪霍金名氣與病情帶來的壓力，以及太忙疏於維繫感情，或許是這兩段婚姻破裂的原因。

元配無懼下嫁 不敵外遇

霍金和第一任妻子潔恩不畏漸凍人症威脅，一九六五年結婚，六七年產下長子羅勃（Robert Hawking），七○年產下長女露西（Lucy Hawking），七九年產下么子蒂莫西（Timothy Hawking）。隨著霍金病情不斷惡化，潔恩必須獨自照顧家庭，最後終於不堪重負，九○年與霍金和平分手，九五年離婚。

潔恩一四年受訪時曾指出，霍金出版《時間簡史》聞名全球後，兩人關係開始出現問題，霍金的才華招致大量「諂媚」的仰慕者，「……當（霍金的）病情演變到必須聘僱看護時，情況更是急轉直下……」

霍金一九九○年與潔恩和平分手時，已與看護梅森發展出感情。九五年結束第一段婚姻後，霍金同年便與梅森結婚。婚後，梅森和霍金的孩子們處得不好，他們曾指控梅森軟禁霍金，不讓霍金和其他家人見面。二○○三年，霍金的看護更出面指控梅森虐待霍金，一度驚動警方介入調查。儘管霍金出面否認，但兩人仍於○六年離婚，結束十一年婚姻生活。雙方均未透露具體離婚原因，僅指出霍金忙於工作是原因之一。

二次婚姻 傳霍金被家暴

霍金結束第二段婚姻後，與前妻潔恩的關係有所改善，兩人經常互相陪伴，一四年甚至一起出席電影《愛的萬物論（The Theory of Everything）》倫敦首映會。該部電影取材自潔恩的回憶錄，內容描述兩人的愛情故事。片中成功演繹霍金早年生活的英國男明星艾迪．瑞德曼，還憑藉此片拿下奧斯卡金像獎最佳男主角獎。