德國對抗空污 擬推大眾運輸免費搭

2018-02-15

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦14日報導〕因應歐盟祭出巨額罰款以減少空污的強大壓力，汽車製造大國德國的環境部長韓德瑞克斯（Barbara Hendricks）等3位部長致函歐盟環境事務執委維拉（Karmenu Vella），在信中透露德國正考慮讓大眾交通工具完全免費以降低私人用車的數量。

該方案據悉最遲將在今年年底先在德西5個城市試行，其中包含前西德首都波昂與工業城市埃森、曼漢姆。除免費搭乘大眾交通工具外，進一步管制公車、計程車等車排廢氣、設置低廢氣排放區、支持共乘汽車等計畫也將同步施行。

德國包括首都柏林在內都出現難達歐盟空污目標的窘境，2年前又爆發福斯汽車柴油排放造假醜聞，引發外界對德國汽車業的憤怒。這起搭乘大眾交通工具免費提案被認為是德國政府迄今祭出的最極端的空污政策，有無可能實行須看梅克爾領導的大聯盟政府，能否獲得下月初社民黨黨員大會的批准成立，順利執政。

空污問題在歐盟多國都是難題，除了德國難達歐盟標準外，其他包括西班牙、法國、義大利等8個會員國都在歐盟的警告名單。歐盟環境執委維拉特別批准給這些國家額外的時間提出更有效方案，否則將採行制裁。該委員會指出歐洲有130個城市出現「危害生命」的空污現象，引發40萬起死亡事件與每年200億歐元（約7345億台幣）的相關健康花費。

德國大眾交通工具的使用率在歐盟名列前茅，柏林的公共交通車票票價相較歐洲其他主要大城市也算便宜，如柏林地鐵1張單程票是2.9歐元，而倫敦地鐵則要5.5歐元。但該政策最大的問題是充足財政來源，及如何規劃路線來因應人潮。專家警告，曾嘗試該政策的城市，如美國西雅圖等都宣告失敗。