中國強拆教堂 山西金燈堂遭殃

2018-01-12

〔編譯周虹汶／綜合報導〕繼四年前的浙江強拆十字架行動後，中國政府九日未經同意且未加預告，出動炸藥及怪手將山西省臨汾市浮山縣的家庭教會「金燈堂」夷為平地，還不准信徒公開消息。這是中國境內教堂近期被強拆的最新案例，隨著中共政權箝制人權手段推陳出新，加上一九九五年來三度修訂的「宗教事務條例」新版下月正式上路，早已轉入地下的宗教活動恐將面臨更黯淡的前景。

無神論起家的中共一九四九年建政後，所有宗教場所皆須向政府登記，基督教新教和天主教更必須加入官方控制的「三自愛國教會」，在中國政府認同下「自治、自養、自傳」，並接受宗教事務局管控。不願順從世俗政權的教徒遂將崇拜儀式轉入地下，改在教友家中舉行，這種「家庭教會」運作模式與參與人數，近卅年大幅超越三自教會，引起中國政府打壓毫無意外。

金燈堂即為家庭教會聚會場所，一九九八年興建、二○○四年完工，耗資一千七百萬人民幣。但臨汾市政府○九年相中其所在地段的商業價值，向教會領袖楊榮麗牧師提議收購。遭拒絕後，當局於該年九月出動五百餘名便衣和警察包圍教會相關建築，還打傷逾百信眾。楊榮麗與另外六名教會領袖因此前往太原市政府上訪，途中卻被警方攔截，隨後被控「非法佔用農用地罪」及 「聚眾擾亂交通秩序罪」，前年十月才刑滿出獄。

楊榮麗獲釋後，政府官員曾要他加入三自系統，仍遭拒絕。據稱中國政府當年曾打算炸掉金燈堂，「聽他們說是聯合國教科文組織來照過相，後來不敢炸了」。不料，大批公安和武警部隊本月七日開始包圍教堂，九日更一不做二不休，讓促進中國宗教自由及法治的國際非營利組織「對華援助協會」研究員孟元新瞠目結舌，直嘆「讓人想起（伊斯蘭激進組織）神學士炸（阿富汗）巴米揚大佛的事件。」