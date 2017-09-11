喵星人經濟 日偏鄉貓咪咖啡列車攬客

2017-09-11

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本岐阜縣的支線鐵道「養老鐵道」，為慶祝開業10週年，與動物保護團體合作，10日推出全國首創的「貓咪咖啡列車」，乘客可與待領養的小貓共度2小時鐵道旅程。這項全新點子，不但為地方鐵道經營創造新的可能性，也為街貓領養帶來新契機。

日本和歌山電鐵貴志川線貴志車站「小玉」站長，可說是近年來鐵道界「貓咪商機」最成功案例。即便第一代貓咪站長小玉已過世，迄今卻仍有觀光客造訪貴志車站，讓該支線鐵道從廢線邊緣，變成經濟效益超過10億圓（約2.8億台幣）的「招財貓」鐵道。

養老鐵道是連結岐阜縣西部與三重縣北部的一條地方鐵道，1911年開通，經營者數度轉手、合併後，2007年由近畿日本鐵道集團成立子公司營運。養老線列車身深紅色，行駛過綠油油的鄉野時特別醒目。養老線今年和流浪貓保護團體合作，將列車3節車廂闢為1日限定「貓咪咖啡列車」，讓旅客和貓咪享受共乘之樂，也提供街貓領養媒合服務，每人3000圓（約843元台幣）收費將做拯救街貓經費。由於是限定1天特別班車，上月一公布，80人的名額隨即被秒殺一空。

10日這天，來自日本各地的乘客搭上首創「貓咪咖啡列車」，享用在地「美濃茶」和茶點，盡情地和列車上的20幾隻小貓互動，共度2小時的愉快旅程。