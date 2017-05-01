屈服中國？ 東協聲明避開南海爭議

2017-05-01

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂去年就任後，首次以東道主身分召開的東南亞國家協會（ＡＳＥＡＮ）領袖高峰會，二十九日於馬尼拉閉幕，會議結束十二小時後終於發佈主席聲明，卻未提到「南海軍事化」、「填海造陸」、「南海仲裁」等敏感字眼，外界普遍將其視為菲國對中國施壓的妥協。菲國外交界人士透露，東協各國對中國南海議題的不同調，是導致主席聲明遲遲無法出爐的原因。

預定五月前往中國訪問的杜特蒂，早前便聲稱南海爭議是「不成問題的議題」（non-issue），菲國也不會拿南海案仲裁結果向中國施壓。杜特蒂並在峰會後和美國總統川普通話，白宮指出，川普相當期待十一月前往菲國參與東亞高峰會、美國—東協峰會。

第三十屆東協峰會主席聲明三十日終於出爐，其中並未提及去年菲國就南海主權的國際仲裁結果，避開「南海軍事化」、「填海造陸」、「南海仲裁」等敏感字眼。二十五頁的聲明中，對南海議題的表態包括「我們注意到有些國家領袖就近期該區域的發展所表達的關切」、「我們重申維持與促進區域和平、安全和穩定的共同承諾，和平解決爭議，完全尊重法律和外交程序，不訴諸威嚇、武力，以符合普世承認的，包括一九八二年聯合國海洋法公約的國際法原則」。

相關敘述並未直接點名任何國家，也未提及是什麼事、哪些元首表達關切，儘管符合東協慣例，但依區域情勢判斷，顯然是針對中國近日在南海區域填海造陸、設置軍事設施的行為。法新社報導，其取得的聲明草稿原本有提及「尊重法律及外交程序」、要求在南海「停止人造陸地與軍事化」，但最後都未見於聲明。路透報導，原本見於草稿和去年聲明文中的「局勢緊張」、「活動升級」等字眼疑似被移除，另外新增「東協和中國的合作日益增加」的敘述。

中國非東協成員，也未參加本屆會議，但屢次被指控以強力遊說試圖影響東協聲明內容。路透引述消息人士說法，指出本屆聲明難產肇因於「一至兩個成員國試圖修改聲明中的文字，但與南海議題無關」。法新社引述分析家說法報導，本屆主席聲明顯然是中國施壓的結果，菲律賓德拉薩爾大學國際關係系教授狄卡斯楚表示，「菲律賓的外交政策開始柬埔寨化，即對中國的戰略利益異常敏感」。