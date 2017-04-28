日媒：美B計畫 默認北韓核武國

2017-04-28

〔駐日特派員張茂森／東京二十七日報導〕在朝鮮半島情勢緊迫下，日本「產經新聞」二十七日分析指出，美國川普總統雖再三強調「保留軍事攻擊在內的所有選項」，但也不排除「默認北韓為實質的核武國家」，以化解核子危機；中國國家主席習近平則陷入進退兩難的局面，一方面認為擁有核武的北韓將是威脅，但總比「北韓變成親美政權」還要好；北韓領導人金正恩則堅決不放棄核武，企圖以完成洲際彈道飛彈（ICBM）迫使美國和北韓簽訂和平協定。

產經發自華府的分析指出，軍事攻擊選項可能讓美軍或周邊國家遭受龐大損害，甚至造成無法收拾的事態，因此川普把軍事攻擊定位為「最後手段」，此前只能依靠「外交解決」，而為解除核危機，川普已面臨「默認北韓是實質上核武國家」的決斷局面。據了解，美國政府外交與安全相關部門已經有人開始半公開地談論「承認北韓為實質核武國家」的所謂「Ｂ計畫」，而且說服力有逐漸增加的趨勢。

在中國的部分，習近平雖然不希望北韓擁有核武，但是總比「有一天北韓成為親美政權」還好。中國的噩夢是，朝鮮半島不再是「緩衝地帶」，而在國境的對面就是美國大軍，無論如何都必須避開這種場面。中國雖然不必擔心北韓的飛彈打來，但是也必須擔心在兩國國境附近的北韓核設施的放射線污染及大批的北韓難民潮，加上中共將舉行第十九次全國代表大會，「安定」是習近平最關心事項。

北韓的原油與石油製品九成依靠中國，因此美國認為對北韓制裁最有效的是中國停止對北韓供給原油和石油製品，如中國不和美國合作，美國將對北韓發動攻擊，而金正恩並非美國的對手，瓦解之後的北韓萬一出現親美政權，對中國將是一場噩夢，所以習近平必須配合美國停止對北韓供應原油。

金正恩也有矛盾，一方面不放棄核武開發，一方面也想期待和美國簽訂和平協定，核武器在北韓被稱為「寶劍」，是金正恩維持政權的命脈，金正恩以時間換取空間，等可以攻擊到美國本土的ICBM開發完成之後，和美國簽訂和平協定。